不信任代理總統？川普鬆口下週見馬查多 委內瑞拉局勢再掀波瀾

美國總統川普透露，委內瑞拉反對派領袖馬查多預計下週訪問華盛頓，屆時雙方將進行首次正式會面。（白宮提供）

美國總統川普8日接受《福斯新聞》專訪時透露，委內瑞拉反對派領袖馬查多預計下週訪問華盛頓，屆時雙方將進行首次正式會面。儘管川普上週末曾一度對馬查多的國內支持度表示質疑，甚至直言她「缺乏尊重」，但在美軍日前對委發動軍事行動並成功逮捕馬杜洛後，美方對委國未來政局的佈局顯然已進入新階段。

《路透社》報導，甫於去年底摘下諾貝爾和平獎桂冠的馬查多，先前曾坦言自獲獎以來尚未與川普直接通話，因此這場即將到來的會談備受國際矚目。目前委內瑞拉暫由代理總統羅德里格斯領導，川普在訪談中對該國現階段的執政能力表示疑慮，認為委國目前極度混亂，「甚至連如何舉行一場選舉都不知道」，強調當務之急是國家重建。

去年底摘下諾貝爾和平獎桂冠的馬查多，先前曾坦言自獲獎以來尚未與川普直接通話。（翻攝自馬查多X）

除了政權更迭，石油出口與產業重建成為美委關係的重頭戲。身為石油輸出國組織重要成員，委內瑞拉擁有豐富且高品質的石油原油儲量。根據白宮高層官員說法，委國對美石油銷售將立即啟動，首波預計運送3千萬至5千萬桶原油，並計畫長期持續供應，以緩解能源市場需求。

為了落實重建計畫，川普預定週五在白宮召集多位石油業大老進行磋商。他對委國的石油潛力抱持極高評價，並預估未來將投入至少1千億美元資金，由美國能源企業主導重建當地的石油基礎設施，將委內瑞拉打造為區域能源供應的核心。

