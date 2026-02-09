不信任度「高達53%」比國民黨高！鄭麗文：我抗壓力很高

《美麗島電子報》2日公布最新國政民調，其中針對國民黨主席鄭麗文的信任度方面，有53.5%的受訪者表示不信任鄭麗文，28.7%的民眾表示信任。對此，鄭麗文今受訪表示，自己抗壓力很高，不會因為這樣改變主辦初選態度。

國民黨主席鄭麗文。（圖/美聯社）

針對美麗島民調結果，鄭麗文今天（9日）接受「歷史易起SHOW2.0」節目專訪時表示，其實自己不願意評論個別民調，但她要說自己抗壓力很高，不會因為這樣改變主辦初選態度，如果自己因為批評與壓力改變初選程序，那將會引起更大怨言與更多負評，所以不要以為可以施壓，而且對國民黨選情的影響也言之過早。

鄭麗文今接受專訪。（圖取自「歷史易起SHOW2.0」YT）

此外，針對《自由時報》近來報導國共智庫論壇和鄭習會相關爭議，鄭麗文批評，每天《自由時報》編故事、捏造新聞，根本胡說八道、胡謅亂寫，可以這樣公然寫小說嗎。

鄭麗文痛批，《自由時報》到底編過多少錯誤、自相矛盾的獨家新聞？這種沒有良知跟羞恥的新聞敗類，但是長期看三民自的、還有一些搞不清楚狀況的外國人，都還以為是真的，然後自己還要花很多力氣告訴大家子虛烏有，還可以亂編到這種地步，真的瞠目結舌。

鄭麗文直言，在這種資訊爆炸年代，各種不同居心和出發點都製造很多訊息，不能因為這樣就被左右，一定要有清楚的核心價值跟方向，要知道今天要走的路，才不會父子騎驢、瞻前顧後，失去方向像無頭蒼蠅一樣，這是過去大家擔心國民黨會犯的毛病，她要請各位放心，絕對不會發生在現在的中央黨部。

