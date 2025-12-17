不信任甲骨文父子檔3.4兆高價方案？華納兄弟擬拒絕派拉蒙收購，高層仍希望和Neflix聯姻

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）公司傳出，計畫最快17日之前向股東提出建議，希望他們拒絕不久前由派拉蒙（Paramount）提出、總價高達1080億美元（約新台幣3.4兆元）的敵意收購計畫。理由很簡單，只因華納高層並不信任派拉蒙背後掌權者，矽谷大廠甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）父子檔，質疑其資金來源、同時更質疑這對父子會對交易提供實質擔保。

《金融時報》引述熟悉內情人士消息表示，華納兄弟內部已接近完成，那份針對派拉蒙的正式回應文件。預計將在文件中提出四項核心批評，指出派拉蒙的報價，無論在公司估值、融資結構與交易條件上，均不如稍早他們與Netflix達成的交易方案。很明顯地，如今的華納兄弟公司依舊更青睞和網飛聯手，即使艾里森父子公開提出，要以全現金、每股30美元（約新台幣943.6元）方式向所有股東收購的「高額誘惑」，似乎也不影響該公司的立場。

然而就在華納新的立場聲明曝光前夕，原本力挺派拉蒙收購計畫的庫許納（Jared Kushner）投資公司Affinity Partners，卻在此時刻突然宣布退出。

該公司強調，他們不再繼續參與兩個強勁競爭者，爭奪此項獨特的美國資產的對抗，如今的投資條件，相比去年10月介入之初，早已出現重大變化，但即使退群，Affinity Partners仍在聲明中表示，就他們看來、派拉蒙給出的提案內容，比對方更具戰略合理性。

2025年12月5日。華納兄弟水塔。（AP）

Netflix方案仍具優勢

一名曾與華納管理層互動過的投資人透露，該公司對Netflix的方案具備「高度信心」，除非派拉蒙能解決融資疑慮、甚至提高報價，董事會才可能重新考慮新方案。

綜合美媒報導，Netflix的提案內容，針對華納兄弟旗下的串流與影視製作資產，估值接近830億美元（約新台幣2.6兆元），給出以每股23.25美元現金、外加4.50美元網飛股票進行收購；但這個串流龍頭也給出但書，強調這筆交易將不包含CNN等傳統電視頻道，要求華納兄弟將名下電視台拆分獨立。

派拉蒙董事長兼執行長大衛．艾里森（右）。（美聯社）

如今的派拉蒙掌門人大衛．艾里森曾聲稱，假如華納兄弟接納Netflix的提案，後續很可能面臨聯邦更嚴格的反壟斷審查，讓這樁併購案陷入更高風險。但面對這個說法，華納董事會則完全不認同，甚至反指責派拉蒙的收購資金，主要來自艾里森家族信託（主要為甲骨文股票組成），而非賴瑞本人直接出資，因此確定性比網飛更低。

相較之下，Netflix已向華納兄弟提出一筆58億美元（約新台幣1824億元）解約保證金，此舉被華納視為一份重要承諾，也對能否完成最終交易更有信心。

知情人士指出，庫許納之所以退出，背後有部分原因是為了降低與美國總統川普（Donald Trump）的私人關係，進而讓交易被政治雜音模糊化。

只不過，無論是Netflix或派拉蒙任何一方，最終真的和華納兄弟達成聯姻，他們都必然面臨華府反壟斷審查機制，而派拉蒙普遍被市場視為、與現任川普政府關係更近一點。

