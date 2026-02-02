不信有北市議員中800萬 游淑慧反曝「中獎」獨門小撇步

資深媒體人王瑞德日前透露，自己被台北市議員請喝珍奶，才知對方中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後實領640萬元，近日藍綠議員也紛紛自清「不是我」；民進黨議員洪健益昨（1日）打趣稱是「都市傳說」，源自上節目請喝飲料開玩笑說是中了頭獎。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨也發文稱，「坦白說，我還真的不太信」，如果真的中了800 萬，怎麼可能只請一杯珍奶就打發？這應該是開玩笑的。

關於台北市議員中800萬元頭獎話題在近日引發網友熱議，洪健益昨出席活動還原真相，表示其實是個溫馨有趣的都市傳說，因上節目請所有人喝飲料，喝飲料過程大家問為什麼要請？他說「我中樂透彩，還說中今彩539」，意外引起被追問是否中獎，但他強調這是過年期間開開玩笑。

而游淑慧昨傍晚也在臉書發文說，在中天節目《大新聞大爆卦》中被主持人問到「相不相信有北市議員中800萬？」她說，坦白說還真的不太信，首先，這種天大的福氣，還是留給各位市民朋友就好，議員還是腳踏實地服務，少做這種白日夢，再來，她認為，「如果真的中了 800 萬，怎麼可能只請一杯珍奶就打發？這應該是開玩笑的啦」。

不過，游淑慧也分享她的中獎「獨門小撇步」，也就是多使用載具存雲端發票，因為她感覺雲端發票的中獎率真的比傳統紙本高很多，像自己過去幾乎期期都會中個200、400元，最近這一期運氣更好，一口氣中了3張（1000、500、200），且根據財政部規劃，2026年統一發票中獎經費將大增約26.85億元，並明確表示會 優先用於增開雲端發票專屬獎，這意味著，未來用載具的中獎機率會更高。她也推薦大家使用載具，不但能無紙化愛地球，還能幫自己增加小確幸。

