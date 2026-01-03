不信「川普活捉馬杜洛」！委內瑞拉副總統要求美國：應該證明我們的總統還活著

在美國總統川普（Donald Trump）3日宣布對委內瑞拉本土發動軍事攻擊，並且俘虜委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦、目前正將其押送至美國後，委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodriguez）要求美國提供馬杜洛的生存證明，他宣稱「不清楚馬杜洛及委國第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）的下落」。

現年63歲的委內瑞拉強人領袖馬杜洛，自2013年前任總統查維茲（Hugo Chávez）逝世後，便一直擔任委內瑞拉總統至今。川普政府官員指控，馬杜洛領導所謂的「太陽卡特爾」（Cartel of the Suns）組織向美國傾銷毒品，且因2024年大選舞弊而成為非法總統——委內瑞拉反對派與選舉監察機構均指控他竊取選舉結果，但馬杜洛否認有任何不當行為。

《華盛頓郵報》稱，馬杜洛及其核心圈子多年來自稱革命者，卻遲遲不願交出權力，部分原因在於他們離任後將面臨美國的刑事起訴和國際制裁。2019年，馬杜洛頂住了川普透過所謂「極限施壓」策略企圖將其趕下台的攻勢。​​馬杜洛去年底對支持者宣稱：「他們永遠無法將我們從革命道路上移除，勝利萬歲！勝利萬歲！勝利萬歲！」



委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）指控美國的攻擊是懦弱行徑，並表示委內瑞拉政府不會屈服於美國的壓力。帕德里諾在影片聲明中表示：「這場入侵是該國有史以來遭受的最大侮辱，這場可恥的行動與所謂打擊毒梟恐怖主義無關，實則意圖強行推動政權更迭」、「他們攻擊了我們，但他們無法擊垮我們。」​

委內瑞拉盟友伊朗批評美國對加拉加斯的空襲行動，由於這項軍事行動發生在川普宣稱要干預近日動搖德黑蘭政權的抗議活動之後，伊朗外交部稱美國「已嚴重侵犯委內瑞拉的國家主權與領土完整」。伊朗上週六也強調，將對任何侵略行為作出「迅速而果斷」的回應，伊朗官員也多次聲稱可打擊中東地區的美國軍事基地。不過針對伊朗國內因經濟惡化而持續抗議的民眾，川普尚未透露將如何具體支持這些示威者。

​



