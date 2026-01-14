不倒閣改彈劾總統！徐巧芯批賴清德違憲：倒閣換人治標不治本

國民黨立委徐巧芯在公聽會中說明，彈劾總統賴清德比倒閣更具正當性，因為行政院長任命權掌握在總統手中，即便透過倒閣讓卓榮泰下台，仍會有其他人選接任，針對真正始作俑者提出彈劾才是根本解決之道。她強調，賴清德在擔任台南市長期間，曾因超過200天未進入議會接受質詢而遭監察院彈劾，顯示政治人物的重大失職行為本就符合彈劾要件。

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯指出，根據相關規定，彈劾的適用範圍不僅限於違憲或違法行為，政治人物若觸法、違反憲法義務、破壞憲政秩序和權力分立，或涉及重大失職，都能構成彈劾的正當理由。她批評賴清德與卓榮泰針對立法院三讀通過的法案不宣布、不附署的作為，已經違反憲政分立原則。徐巧芯引述總統府祕書長潘孟安在國會備詢時的說法，潘孟安明確表示行政院必須副署立法院通過的法律，否則會打臉賴總統。

廣告 廣告

徐巧芯在彈劾總統賴清德公聽會上發表意見。（圖／中天新聞）

徐巧芯直言，總統府既然清楚認知副署權是用來制衡總統而非立法院，為何還要利用副署權進行政治攻防，對立法院處處掣肘。她認為這種行為極不合理，明顯違反憲政分立精神，當然構成彈劾理由。徐巧芯特別提到立法院三讀通過的軍人薪資待遇修正案，按照中華民國憲政體制，行政院若認為該案窒礙難行應提出覆議，但行政院並未提出覆議。

徐巧芯質疑，既然行政院沒有提出覆議，是否代表行政院並不認為軍人待遇條例修正案窒礙難行？然而總統簽署總統令、行政院也完成副署程序後，卻拒絕執行該法案，不僅未編列任何預算，還將違法的預算送進立法院要求審查。她強調，在權力分立的國家中，行政機關應該依法行政，如果連依法行政都做不到，而行政院長又是由總統提名，總統為虎作倀的行為就是重大違失。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

徐巧芯表示,作為總統應該站出來告訴行政院長不應該這麼做，當初沒有提出覆議就代表不認為窒礙難行、應該依法行政。她再次強調，按照我國體制，就算倒閣讓卓榮泰下台，仍舊還會有千千萬萬個卓榮泰，而且說不定還會比卓榮泰更糟糕。由於行政院長由總統任命，所以針對真正始作俑者提出彈劾，理由更加充足。

延伸閱讀

徐巧芯爆兵工廠雇員月薪不到3萬 顧立雄：將了解狀況

卓榮泰選台北市長？徐巧芯：就是賴清德趕人手法

國防部簡報滿篇【無】挨轟急改正 徐巧芯：兄弟我們爭取成功啦！