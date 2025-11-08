「不倒騎士單車環島圓夢活動」圓夢抵嘉 黃敏惠送上溫暖祝福
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「不倒騎士單車環島圓夢活動」今（8）日抵達嘉義市，活動自11月2日從台北馬偕醫院啟程，展開為期10天的環台之旅，今年已邁入第13年，預計全程騎行約1,100公里。嘉義市長黃敏惠特別在此站熱情迎接來自全台的抗癌勇士與公益陪騎朋友，並合唱隊歌〈迎向逆風〉以歌聲傳達生命韌性與希望，展現城市對生命勇氣的支持與肯定。
黃敏惠市長表示，不倒騎士的精神深深感動了嘉義市民，他們以行動詮釋「勇敢面對、迎向逆風」的信念，每一次踩踏、每一段旅程，都是對生命最有力的讚歌。這樣的精神正呼應嘉義市的KANO精神—永不放棄、勇往直前，在逆境中依然昂首迎戰。
黃敏惠市長感謝不倒騎士帶著永不放棄、勇往直前的精神來到嘉義市，歡迎所有不倒騎士來嘉「予阮的故鄉，用心款待你」，盼將嘉義市的溫度與城市的心意分享給所有勇士，更誠摯邀請騎士們帶著親友年底再訪嘉義市，參與將在12月12日起登場的320+1城市博覽會以及2025 嘉義市國際管樂節，感受到這座城市真誠、熱情、用心迎賓的精神。同時，也期勉大家帶著嘉義的 KANO 精神，勇往直前、迎向下一站的旅程。
教育處郭添財處長表示，市府長期推動全民運動與健康促進計畫，鼓勵市民透過適度運動強健體魄、釋放壓力、提升免疫力。本次活動由台灣抗癌協會號召全台癌友與家屬約50位共同參與，並有超過300位公益陪騎者同行，以「用生命影響生命」的精神，鼓勵更多癌友走出陰影、走入陽光，活出自信與希望。
不倒騎士李翠華感性分享，這趟環島對她格外重要，因為一路「帶着妹妹同行」。不倒騎士李翠華藉由妹妹因癌症離世的經歷，提醒大家多關心自己與家人的健康狀況，不要忽略預防與早期治療的機會。她也呼籲民眾善用政府提供的癌症篩檢資源。最後，她以溫暖祝福現場所有車友與民眾：「左手握健康、右手握財富、腳踏平安，走好人生的每一步。」
不倒騎士簡新添表示，自己在接受肺部手術後，遵照醫師建議持續透過運動復健，並在去年成功挑戰玉山主峰，在切除部分肺葉後仍能站上 3,952 公尺的高度，讓他深刻感受到生命的韌性。今年再次參與單車環島，他從受隊友照顧的角色轉為擔任行李車志工，用實際行動回饋團隊、陪伴更多夥伴完成挑戰。他說，十天、每日百公里的旅程並不容易，但正因彼此扶持，才能再度踏上這段路，盼能把這份堅持與勇氣分享給更多病友與家屬。
嘉義市政府未來將持續與民間團體攜手，推動健康城市與心理支持網絡，讓嘉義成為每一位生命勇士都能「迎向逆風、永不放棄」的幸福城市。
圖說：「不倒騎士單車環島圓夢活動」今（8）日抵達嘉義市，活動自11月2日從台北馬偕醫院啟程，展開為期10天的環台之旅，今年已邁入第13年，預計全程騎行約1,100公里。嘉義市長黃敏惠特別在此站熱情迎接來自全台的抗癌勇士與公益陪騎朋友。（記者吳瑞興翻攝）
