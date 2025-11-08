不倒騎士抵台南 展現生命韌性

「不倒騎士」公益單車環島隊伍八日抵達台南，南市府衛生局前往熱烈歡迎，衛生局也特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區。 (南市府衛生局提供)

記者王勗∕台南報導

台灣抗癌協會主辦「不倒騎士」公益單車環島隊伍八日抵達台南，南市府衛生局前往熱烈歡迎，衛生局也特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，以實際行動聲援不倒騎士永不放棄的精神。南市府衛生局提醒，定期篩檢是守護健康的重要基石，呼籲民眾落實篩檢，以利早期發現治療。

台灣抗癌協會定期辦理公益單車環島，迄今邁入第十三年，十一月二日起自台北出發，預計於本月十一日完成環島，今年共號召五十名癌友與公益騎士，共同踏上一一００公里征途，以行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望，本月八日抵達台南，南市府衛生局也熱烈歡迎抗癌勇士。

南市府衛生局預祝車隊環島旅程順利外，也陪同不倒騎士共騎竹溪水岸園區，與抗癌勇士並肩同行。南市衛生局也鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路。

台灣抗癌協會、馬偕紀念醫院主任陳兆弘表示癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。本次活動不僅是挑戰體能，更是心靈的旅程，讓癌友在汗水與笑容中找到前行的力量。協會副理事長何默真也希望透過不倒騎士活動，給予更多癌友勇氣，一起走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。

南市府衛生局強調，定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、ＨＰＶ檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年將新增胃癌篩檢，市民如有篩檢需求，可透過「臺南市健檢預約平台」安排，或撥打諮詢專線（0800-222-543）