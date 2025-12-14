不倚賴中國、以嚇阻換和平 吳祥輝提「恐怖平衡」：台灣要有能力把北京炸成火海

中華民國空軍F-16戰鬥機（左）升空監控中共轟6K轟炸機（右）。（圖／資料照片，圖源：國防部）





國民黨鼓吹「不要戰爭、要和平」，還聯合白營封殺1.25兆元國防特別預算。總統賴清德警告「我們對和平要有理想，但不能夠有幻想，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平」。「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得。…若沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。」作家吳祥輝認為，台灣社會應對中國保持長期且高度的警戒，不應建立在對中國的信任、善意或條約承諾之上，唯有完全不倚賴中國，國家才能長久維持安全與發展。他還提出「恐怖平衡」觀點，認為台灣必須具備足以對中國造成巨大破壞的嚇阻能力，作為生存於國際社會的關鍵基礎。

吳祥輝在臉書示警，「台灣人必須永遠對中國人保持百分百的警戒心，因為他們不是自由人，隨時都有可能成為中國國家機器威脅利誘指揮下的惡奴。」

吳祥輝表示，「台灣人必須永遠不相信中國人。因為他們只相信權勢，不相信真理。無論中國對台灣釋出什麼善意，簽訂任何平等條約，台灣人都要永遠不相信。不建立在相信和倚賴中國的基礎上的台灣，才能永續國運。」

吳祥輝更表示，「台灣人必須具備共同毀滅的恐怖平衡能力。要具備把中國沿海城市和北京、南京炸成一片火海的決心和能力。這是台灣唯一能生存在世界上的基礎關鍵。」

