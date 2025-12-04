不倫人夫當小四！八點檔女星曝他「主動勾引」細節：太新鮮

記者宋亭誼／台北報導

張家瑋在八點檔《好運來》飾演「喬安」一角，與吳政澔飾演的「江弘軒」親密感超標，儘管喬安介入他人家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」頻頻敲碗惡小三佩婕惡有惡報。

張家瑋與吳政澔之間的禁忌情感火花四射。（圖／民視提供）

張家瑋透露，她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在。」她也觀察到吳政澔初期拍攝時似乎略顯緊張，她則直接給予暖心指導，一句「不用怕，放心來吧！」瞬間化解了吳政澔的壓力，也讓兩人之後的合作節奏更加順暢。

張家瑋分享吻戲SOP。（圖／民視提供）

除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享一段有趣的拍攝花絮，她表示，過去飾演的角色多半要主動「勾引」男生，但近期有一場戲，竟然是反過來由吳政澔來勾引她，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」這種角色地位的反轉，讓她得以享受被勾引的感受，也因為畫面的趣味和新鮮感，逗樂了片場所有人，讓原本可能較為嚴肅的戲份，瞬間充滿歡樂。

吳政澔對搭檔張家瑋的專業度讚不絕口：「就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好。」

