不倫戀破局！新北已婚男公務員挨告性侵 意外揭停車場翻雲覆雨

男方坦言，2人都會到新北市府地下停車場的車上共進午餐，並時常在車上發生性行為，但否認有性侵犯行。(記者翁聿煌攝)

〔記者王定傳／台北報導〕一名已婚男公務員被女同事控告涉嫌在某公務機關地下停車場霸王硬上弓，但新北地檢署調查後發現雙方在車上發生性關系至少超過5年等原因，日前將男方以罪嫌不足為由予以不起訴處分。

女方指控，去年8月間，男方不顧她的拒絕，在地下停車場硬上得逞；男方辯稱2人其實是情侶關係，從2014年開始交往到2024年9月，因為雙方各有婚姻關係，只能利用中午午休時間幽會。

男方並坦言，為節省時間、避人耳目，2人都會到地下停車場的車上共進午餐，並時常在車上發生性行為，但否認有性侵犯行。

檢方調查發現，雙方頻繁在車上發生性行為至少超過5年，至去年9月5日為止，扣除假日外，2人幾乎每個上班日的中午都會到市府停車場車上見面，綜合雙方說詞及相關證據，最終以犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

