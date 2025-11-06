不倫戀粿粿爆「惹怒高層」遭切割！王子經紀人發聲了

粿粿與王子婚外情。（圖／翻攝自王子IG）





模特兒范姜彥豐結婚3年，日前自爆啦啦隊妻子粿粿（江瑋琳）與棒棒堂王子（邱勝翊）不倫戀，消息曝光後引發軒然大波；針對週刊爆料，王子因為這起偷情案件惹火經紀公司高層遭放生，今（6）日經紀人也做出回應。

根據《鏡週刊》報導，在范姜彥豐爆料之前，王子、粿粿三方已經協商了好幾個月，想讓事件不要曝光，但經紀公司高層得知王子捲入婚外情事件相當不滿，採取全程不介入協調的方式，讓王子獨自承擔過錯，因此最終才會火速切割，暫停演藝工作。

對此，王子經紀人晶晶表示：「公司沒有不回應，已正式發2則聲明。目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源。公司停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊。」

本月3日，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂二度發聲明：「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。」



