不倫戀粿粿！王子停工3個月「現身吃尾牙」畫面流出

范姜彥豐2025年控訴妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）搞外遇，婚外情事件曝光後震撼演藝圈，兩人演藝事業全面停擺；沉寂多時的王子雖然沒有開工，但昨（26）日晚間依舊現身所屬經紀公司喜鵲娛樂的尾牙活動，久違露面引起外界關注。

歌手金泰佑昨日出席經紀公司喜鵲娛樂的尾牙，在Instagram發佈活動現場影片，影片中除了有老闆Summer（林有慧）與蕭敬騰夫妻檔之外，還拍到停工中的王子穿著白色帽T、深色外套現身，坐在台下低調參與公司尾牙活動，身旁坐的人是弟弟邱宇辰。

王子爆出桃色糾紛後，去年11月透過律師發出聲明：「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。真⼼感謝各界的關⼼與指正，讓⼤家失望了，對不起。」



