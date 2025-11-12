不倫戀被分手殺人竟辯「我太愛妳媽」 桃園小王起底！現又涉勒死另1女

桃園市平鎮區發生凶殺命案，49歲李男涉嫌勒斃前女友，照片是案發地點。讀者提供



桃園市平鎮區發生駭人凶殺案，49歲李姓男子涉嫌勒斃前女友周女，檢警依殺人罪偵辦，李男11日被收押。這不是李男第一次殺人，17年前，他與一名有夫之婦歐女交往，不滿歐女有意分手，出手殺了歐女，行兇後，李男撥打電話給死者女兒說：「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」等語，然後故意疑陣稱要自首。入獄後，直到2019年假釋。

回顧2008年的凶殺案，死者歐女是有夫之婦，丈夫人在中國工作。當時，歐女45歲，李男33歲，兩人在超商相識後大談姐弟戀。

豈料，歐女後來有意分手，李男涉嫌殺了她。回顧全案，李男當時至桃園楊梅歐女的住處，向歐女的女兒謊稱媽媽要他來拿郵局存摺，隨後匆匆離去。

李男行兇後撥打電話給歐女的女兒說：「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」等語，歐女的女兒到住家地下室停車場查看，發現媽媽已氣絕多時，李男下落不明。

李男故佈疑陣，先撥打電話聲稱「我殺人，人在楊梅鎮獅二路，我要出面自首…。」警方趕往卻未發現報案男子，隨後接獲歐女的女兒報案，研判兇嫌拿走死者郵局存摺後，還向警方謊稱要自首，事後卻不見蹤跡，根本是故佈疑陣。

據悉，李男不倫戀，每月固定提供1萬餘元給歐女，歐女後來有意與李男分手，引發殺機。如今，李男假釋期間又涉嫌勒斃前女友周女，也是因感情因素。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

