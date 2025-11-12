不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝

娛樂中心／台北報導

粿粿、王子不倫戀。（圖／翻攝自粿粿IG）

王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、出「分期付款」的請求但遭拒，也說：「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」。

廣告 廣告

而王子因為不倫風波，事業重創，先前更傳出經紀公司喜鵲娛樂震怒，全程採不介入、不出面方式讓他一個人去承擔過錯，火速切割並暫停他所有的演藝工作，對此王子經紀人晶晶當時則回應表示，「公司沒有不回應，已正式發過兩則聲明，目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源」。同時也說「公司已停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊」。

更多三立新聞網報導

遭賓賓哥點名痛批打壓！直播主激動下跪怒反擊：拜託你一定要告我

簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組

赴中國「心肝移植」續命！43歲TANK術後1年公開現身 驚人近況曝光

入院險送命！黃品源22歲正妹女兒「1部位爆裂」大血崩 關鍵病因曝

