不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝

記者蔡維歆／台北報導

粿粿發長片反擊。（圖／翻攝自臉書）

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。

粿粿因為婚變又不倫王子，形象重挫，事件爆發當天，她發出第一波聲明後，當時經紀公司曾回應她這段期間都在忙跟律師協商離婚官司，因此工作量減少，接下來所有事情也都會交給律師處理。沒想到之後她拍17分鐘影片證實跟王子有逾矩行為，而經紀公司也從此沒有再幫她對外發聲。

王子二度發出聲明，對插足范姜彥豐和粿粿婚姻道歉。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

如今傳出粿粿已被經紀公司除名解約，而王子日前也爆出因此惹怒經紀公司高層遭喜鵲娛樂切割，但事後王子經紀人晶晶表示，「公司沒有不回應，已正式發過兩則聲明，目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源，公司已停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊」。豈料現在換成粿粿也爆出遭解約，對此記者求證她經紀公司好看娛樂，對方則沒有回應。

