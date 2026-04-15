不倫粿粿又閃兵！王子37歲生日遭求償百萬 粉絲湧社群吐這句

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

娛樂中心／綜合報導

粿粿跟王子昔日合體出席活動。（圖／資料照）

男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院昨（14日）下午開庭，而正好也是王子的37歲生日，王子的微博也湧入粉絲祝福。

昨范姜彥豐親自出庭，並向2人提告並求償100萬元，范姜彥豐的律師表示王子在粿粿及其交友圈，影響力相當大。而王子昨適逢37歲生日，中國網友不受影響喊話「等你回來」、「期待你重新出發吧」。而他台灣臉書則已近半年沒更新。

廣告 廣告

粿粿拍片開撕范姜彥豐。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿曾在聲明影片中提到，范姜彥豐一開始對方要求她付1600萬，後來打折成1200萬，但後來粿粿和先前承認偽造高血壓病歷來閃兵的王子，仍認為賠償金額超過負擔；昨范姜彥豐則向2人求償100萬元，對方律師認諾願賠償，全案將於28日下午宣判。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

小S質疑「高潮17次」怎麼算的 佩甄全招了！再爆「畫正字」

想生回白曉燕！白冰冰做16次試管失敗 「傷痕依舊」淚吐心聲

柯震東爆已帶舒華見家長 1張「關鍵照片」洩秘戀端倪！藍勾勾狂刷

遺傳優良DNA！郭台銘16歲愛女奪「國際大獎」 曾馨瑩發聲了

