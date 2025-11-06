不倫粿粿惹怒高層！王子爆遭喜鵲娛樂切割 經紀人首公開發聲不忍了

娛樂中心／台北報導

王子（邱勝翊）今年4月從美國回來後的第一個工作就是和粿粿出席內衣品牌活動。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，外傳經紀公司喜鵲娛樂震怒，全程採不介入、不出面方式讓他一個人去承擔過錯，火速切割並暫停他所有的演藝工作，對此經紀公司經過一天也回應了。

王子發律師聲明函。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

根據《聯合報》報導，王子所屬的喜鵲經紀人晶晶今天回應表示，「公司沒有不回應，已正式發過兩則聲明，目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源」。同時也說「公司已停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊」。所以後續王子發的聲明，看來都跟公司無關。

而王子弟弟毛弟邱宇辰原定於11月15日在大陸福建省廈門市的集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours 音樂會》，且場館可容納6000人。但主辦方「吾愛稻草」4日晚間突然發出「演出延期公告」，表示因「不可抗力因素」導致演出將延期舉辦，並將為所有已購票觀眾進行退票處理。且公告發布日與哥哥王子第二次發出道歉聲明是同一天，因此也引起外界諸多聯想。

