不倫粿粿！王子二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖

王子二度發表聲明道歉，強調「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」。（圖／翻攝自王子Instagram）





男星邱勝翊（王子）近日因捲入前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚姻風波，二度發表聲明道歉，強調「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」，引發外界熱議。對此，網紅「廣告小妹」在臉書發文表示，對王子的道歉內容感到意外，直言「沒有推託、沒有藉口」，認為這樣的誠意在爆發後仍持續展現，背後恐怕另有原因。

「廣告小妹」指出，通常「小三小王」在事情尚未曝光前才會展現十足誠意，試圖避免醜聞爆發；如今事件鬧得沸沸揚揚，王子仍願意協商和解金，代表兩種可能，「要嘛是對方手上的證據恐怖到不能曝光，要嘛是王子受高人指點，打出感人牌。」

廣告 廣告

廣告小妹也提到，先前陪同范姜彥豐與粿粿、王子談判的徵信社謝先生，正是她熟識的人。「謝先生曾小小改變我對外遇的看法，他說並非每段外遇都必須走向不可饒恕。」對於傳出高達1600萬元的賠償金，「廣告小妹」坦言超出她的預期，但也認為徵信社見多識廣，敢開出這樣的數字，應該有所依據。

廣告小妹和友人曾私下討論過此事，朋友們一致認為若雙方真為家人著想，不該讓談判演變至此。其中一人甚至直言：「換作我是王子，就交由法院判決，沉寂一段時間後再像阿翔一樣回歸工作繼續賺。」

「廣告小妹」也以自身經驗感嘆，身為前「阿翔粉」，自他爆發婚外情後，就再也無法看完他主持的節目，感嘆道「曾有多麼迷戀，就有多麼失望。」

最後，她表示：「王子的演藝事業能否延續我不知道，但粿粿應該已經走到了盡頭。」



【更多東森娛樂報導】

●快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的

●夢到另一半跟別人亂來 粿粿嚇壞搖醒范姜彥豐！結局好諷刺

●陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的

