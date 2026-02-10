不倫長達22年！孕妻驚見「親媽與尪激戰合體」 算時間線3個弟弟生父恐是他

一名懷孕的人妻在Reddit揭露親歷的不倫事件，老公竟然還自己的親媽搞上床，懷疑3個弟弟的生父很可能是自己的尪。示意圖／翻攝自Pixabay

美國一位懷孕的40歲人妻在Reddit發文講述自己親歷的不倫事件，她15歲就和丈夫相戀步入禮堂，原本以為自己擁有美滿的婚姻，直到她提早結束旅行回家過年，當場發現自己的母親和丈夫在臥室裡激戰合體，驚覺他們不倫戀的時間長達22年，而她年紀最小的三個弟弟的生父很可能是自己的丈夫。

這位懷孕的人妻在Reddit表示，她今年40歲，爸媽的年齡約60歲，有6個兄弟姊妹，自15歲起就和丈夫相戀，17歲懷孕生女，18歲結婚，一家人就住在祖父留下的房子與父母比鄰，常與丈夫約會親暱，以為自己擁有一段幸福的婚姻，直到她親眼目睹真相的那一刻。

她為了與家人過新年，提前結束與朋友的旅程回家，走進臥室就看到讓她「世界崩塌」的一幕，媽媽正在和丈夫做愛，還被她怒斥「滾出我們的臥室」。她事後質問丈夫才得知，他與媽媽維持不倫戀的時間比他們的婚姻還久，長達22年，坦承受到母親的誘惑，至少每月會發生一次無套性行為。原PO算了一下時間線，驚訝發現她的雙胞胎兄弟和最小的弟弟很可能是丈夫的親身骨肉。

原PO為此特別舉辦了家庭會議，向成年的家庭成員公布了這件事，雖然獲得大部分親戚支持，但也有部分親屬還辱罵她「混蛋，竟然把這種事講出來」。與女婿出軌的母親因此被迫辭去教會「兒童牧師」的職務，還控訴女兒「徹底毀了她的名譽和生活」。

原PO表示，現在恨透了前任丈夫，想到他和母親上床後，沒幾分鐘又與她共枕，不久母女兩人都發現懷孕，原本以為和媽媽一起經歷孕程很有趣，但兩人肚裡孩子的父親都源於同一人，這徹底摧毀她對男性的信任感。網友看到貼文留言表示，「你真棒，沒真的捅死你老公」；也有網友建議應該把標題媽媽毀了家庭，也毀了自己。



