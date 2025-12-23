不倫風波好煎熬／啦啦隊女神爆不倫疑雲！她遭控偷吃人夫2年 正宮怒提告

小珍奶（王芯羽）被爆出偷吃已婚人夫2年。（翻攝自小珍奶IG)

前味全龍隊啦啦隊員「小龍女」昆娜（Queena）傳已婚並育有一女，卻與同隊球員張祐嘉傳出不倫熱愛，疑發生三角戀，讓她慘遭球團停止工作，經過8個月時間煎熬，她澄清當時已離婚，感情上沒有重疊。其實曾發生三角戀的啦啦隊員不少，例如小珍奶（王芯羽）、Dora及李芷霖。

味全龍兼TPBL夢想家啦啦隊隊員的小珍奶（王芯羽），曾任職科技業管理師，當時她爆出偷吃已婚人夫2年，並遭正宮提告侵害配偶權，小珍奶堅稱是男方主動追求但遭她拒絕，且當時她已有男友。

樂天啦啦隊成員Dora與富商發生婚外情。（翻攝自Dora IG)

樂天啦啦隊成員Dora與富商發生婚外情，期間傳出懷孕、流產消息，最終遭富商妻子控告妨害配偶權，並以千萬和解結束，此事讓Dora的應援事業受到重創。

味全龍啦啦隊的李芷霖被指控「偷吃人夫」長達4年。（翻攝自李芷霖IG)

味全龍啦啦隊的李芷霖，被匿名網友在Dcard指控「偷吃人夫」長達4年，甚至爆出曖昧對話與金錢往來截圖，但她否認，強調交往對象一直是籃球員林庭謙。

