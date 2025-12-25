不倫風波後再掀話題！范姜彥豐聖誕曬照 昔日好友全到齊被解讀「選邊站」

聖誕節當天，范姜彥豐曬出合照，昔日與粿粿、王子交情深厚的友人齊聚，選擇力挺范姜彥豐。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐日前於10月底公開指控妻子粿粿婚內與王子（邱勝翊）發展不正當關係，雙方隨後對簿公堂，平安夜更被目擊現身家事法庭進行調解，原本溫馨的節慶氣氛蒙上一層陰影。

25日適逢聖誕節，范姜彥豐在社群平台分享多張與親友團聚的合影照片。畫面中，室內以聖誕樹妝點，佈置簡單卻充滿節慶氛圍，多名親友現身陪伴，展現截然不同於日前低潮的溫暖畫面。

照片中可見楊孟霖、晏柔中、胡釋安及席惟倫等人齊聚一堂。范姜彥豐的愛女「粿醬」也與楊孟霖、晏柔中的兒子「小楊桃」互動熱絡，童言童語讓現場氣氛顯得格外溫馨。

值得注意的是，這些到場友人過去與粿粿及王子皆有不錯交情，如今卻在婚變風波中選擇站在范姜彥豐一方，態度明確，也引來不少網友留言表示「朋友立場很清楚」、「真正的朋友會留下來」。

事實上，楊孟霖、晏柔中及胡釋安先前曾被部分網友質疑是否包庇「粿王」關係。對此，范姜彥豐先前已出面澄清，強調兩人在自己情緒最低潮時給予大量陪伴，希望外界能給予尊重與空間；至於胡釋安，也已私下說明並致歉，雙方達成諒解。

此外，曾與王子傳出緋聞的席惟倫，在不倫戀風波爆發後，也曾按讚范姜彥豐相關貼文，藉此表態支持。隨著聖誕合影曝光，外界也普遍認為，這場婚變風波中，范姜彥豐的朋友圈已逐漸劃清界線。

