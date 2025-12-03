不倫10年！新北已婚公務員市府停車場偷情「車震」變調成性侵

記者莊淇鈞／新北報導

新北市2名已婚公務員在市府地下停車場偷情。（圖／翻攝自Google Map）

新北市府有某局處2名已婚公務員有長達10年的婚外情，期間2人經常將車停在市府地下公務車停車場內後發生親密行為，後來不知何故感情生變，女方指控男方性侵提告，2人對簿公堂，使事件曝光，檢方認定雙方有交往且無違背意願，作出不起訴處分，也意外讓這起「不倫戀」浮上檯面。

根據《鏡報》報導指出，女公務員指控，他與這名男公務員為新北市府某局處同事，2014年間2人因在同單位任職，起初僅止於同事關係並無私交，但男方後來藉口談公事，午休時找她一起去市府公務車停車場在男方的車內共進午餐，後來對方開始強行留她在車上午休，自去年8～9月起，對方開始會在車上對她毛手毛腳，甚至強吻她、逼車震，前後性侵她3次，女方不堪受辱，才會到地檢署提告。

這名男公務員接受訊問時坦承，有多次和女方在市府公務車停車場共進午餐並車震，但堅稱2人其實是情侶關係，從2014年開始交往到2024年9月，因為雙方各有婚姻關係，只能利用中午午休時間幽會，車上共進午餐，並時常在車上發生性行為，結束後就在車上午睡，「次數多到數不清」，且女方從未曾表達不願發生性行為，否認有性侵犯行。

檢方審閱相關證據後認定，雙方頻繁在車上發生性行為至少超過5年，至去年9月5日為止，扣除假日之外，2人幾乎每個上班日的中午都會到市府停車場車上見面，綜合雙方說詞及相關證據，認定男方並未違反女方意願發生性行為，最終以犯罪嫌疑不足，對男方作出不起訴處分。

對於市府公務車停車場發生公務員偷情車震事件，負責停車場事務的秘書處表示，平常巡檢僅針對車輛有無按規定停放或是過夜進行稽查，2人行為屬於私領域部分，未來將對於場域將會加強巡檢，以防類似事件再次發生。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

