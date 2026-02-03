不做指甲只為彈吉他 袁惟仁愛女淚別父親：下輩子還做你女兒

（娛樂中心／綜合報導）音樂人「小胖老師」袁惟仁不敵病魔，日前於家中離世，消息傳出後讓音樂圈與粉絲深感不捨。袁惟仁的女兒袁融隨後再度在社群平台發文，回憶父親生前對她的疼愛與教導，字裡行間滿是思念，也感性許下心願：「下輩子還要做你女兒。」

圖／袁惟仁的女兒袁融在社群平台發文，回憶父親生前對她的疼愛與教導。（翻攝 袁融 IG）

袁融坦言，成長過程中曾因「星二代」身分感到無形壓力，「好像打著星二代的名義，就必須活成大家期待的樣子」，但她也直言，內心始終以父親為榮，「我真的很驕傲我的爸爸是你。」她透露，自己至今仍經常反覆聽著父親創作的歌曲，甚至笑說YouTube搜尋紀錄的第一名，永遠都是袁惟仁。

她細數與父親相處的點滴，形容那雙長滿繭的手、圓滾滾的肚子，以及身上熟悉的菸味，都是她最深的安全感來源，「突然好慶幸，只要打開手機，我就還能看見你、聽見你的聲音。」

袁融也回憶，父親曾親自教她彈吉他，即使看不懂五線譜，仍耐心用簡譜教學；後來更花錢讓她學鋼琴，看著她終於看懂五線譜時，總是不吝嗇地誇獎：「好棒」、「真棒」、「我女兒最棒了。」她感性寫道，明明是父親帶著她去看那些他未曾走過的世界，卻始終站在一旁，為她驕傲。

面對摯親離世的傷痛，袁融引用父親作品〈旋木〉歌詞「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」抒發心情。她也下定決心，為了延續父親對音樂的熱愛，未來不再做指甲，只為能更自在地彈奏吉他，「你最愛的吉他，我會繼續彈下去。」

文章最後，袁融以一句話向父親深情告白：「下輩子還做你女兒。」她寫道，希望下輩子父親仍能看著她長大、牽著她走紅毯，「在這個世界上，讓我再愛你久一點。」

