不做晶片也能賺！權利金占比飆破77% 億而得商業模式曝光

財經中心／余國棟報導

億而得（6423）舉辦上櫃前業績發表會，董事長暨總經理黃文謙（中）率領經營團隊合影。（圖／億而得提供）

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）廠商億而得（6423）舉行創新板轉上櫃前業績發表會。受惠於物聯網、快充、工控與智慧電力等應用持續成長，該公司憑藉深厚的嵌入式記憶體矽智財（SIP）技術實力與完整生態系規模，穩坐邏輯製程多次寫入eNVM技術領先者地位；在權利金貢獻度拉升下，公司近兩年毛利率皆高達99%，幾近「純IP獲利結構」，在半導體產業鏈中屬極為罕見的高獲利體質。

億而得專注於與標準邏輯製程高度相容的嵌入式非揮發性記憶體SIP開發，產品橫跨OTP Plus、FTP、MTP、EEPROM等多元架構，並已全面量產導入市場。在新技術布局方面，億而得已完成第二代Anti-Fuse（反熔絲）IP驗證，並著手設計第三代反熔絲IP，持續縮小面積。另外新研發的熔絲(Fuse)元件，已完成專利申請，並同步進入IP設計，新研發的熔絲(Fuse)元件僅由1個電晶體組成，相較反熔絲IP更具競爭力，預估2026年上半年會在55／40／28奈米進行投片，下半年進入驗證，主要應用範圍包含手機面板驅動 IC市場，感測器，HPC等。

截至目前，億而得的eNVM SIP已導入超過26家晶圓代工廠，其中17家進入量產階段，完成超過470組產品組合，活躍客戶數逾110家，並有超過386 萬片wafer、253億顆晶片出貨。由於SIP需通過晶圓代工廠與IDM雙重驗證，導入時程冗長，且需高度客製化開發，使後進者難以快速追趕，也強化客戶黏著度。從市場面來看，eNVM幾乎是MCU、PMIC、Driver IC、感測器、IoT SoC 等晶片的標配模組。隨著快充協定、智慧電力、工控、家電智慧化與物聯網應用持續擴張，帶動OTP、MTP、EEPROM長期需求穩定成長。

在商業模式方面，億而得採「一次授權、長期權利金」的高毛利IP模式，營收具高度可預測性。113年度公司技術權利金收入占營收比重高達77.43%，技術服務收入占22.57%，權利金收取比例約為晶圓售價的1%～5%。近兩年毛利率皆高達99%，且公司本身不從事晶片製造，屬典型輕資本、高現金流的矽智財公司結構，隨著客戶量產規模擴大，權利金具備長期累加效果。

隨著SoC成為主流架構，嵌入式SIP幾乎是所有電源、驅動、感測、MCU與IoT晶片的「必備模組」，法人表示，eNVM屬於結構性需求而非景氣循環產品。億而得在多次寫入eNVM的「技術深度」、「生態系規模」與「高毛利商業模式」三者同時到位下，長期成長動能具高度可見性。

