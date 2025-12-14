不停砍「公教年金」恐釀國安危機？前教師曝一線心聲：退休金都愛國去了

​立法院12日三讀通過，「停砍公教年金」修法，確定退休公教人員「所得替代率」回到2023年標準，引發正反兩派論戰。對此，曾為高職教師的投資達人陳重銘在臉書發文指出，有興趣的朋友可以搜一下「缺師潮」，教育環境惡劣、退休金被砍，年輕人會開始思考要不要踏入教職，這也是全民買單。​



​國民黨、民眾黨在人數優勢下通過反年改法案，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自112年標準。銓敘部表示，修法預估將造成公、教退撫基金會，提前在2045和2042年破產，7000億元撥補全民買單。​



廣告 廣告

對此，陳重銘表示，先說明，自己的公務員年資20年，但是他是主動離職所以沒有領退休金，「我的退休金都愛國去了」。立法院會12日三讀闖關成功，公務人員所得替代率回溯至2023年。國民黨立委羅智強強調，推動修法是停砍、不是恢復。他認為，公教人員是國家前進的驅動力，過去踐踏公務人員的尊嚴與退休保障，導致文官制度崩壞，因此這是當前最急迫的改革。

陳重銘指出，有興趣的朋友可以搜一下「缺師潮」，114年儘管已經開學了，許多學校還在找老師。最後站上講台的，越來越多是沒有教師證的代理老師，無教師證老師全台估計人數破萬，孩子每年都要適應新老師。

陳重銘強調，給得起香蕉就只請得起猴子，教育環境惡劣，退休金被砍種種因素，年輕人會開始思考要不要踏入教職。如果優秀的人才都不去教書，最後倒楣的還是大家的小孩，這也是全民買單喔。



更多風傳媒報導

