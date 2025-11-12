不僅報酬率跑贏台股！7檔ETF今年前十月就有八個月「收紅」

回顧美中關稅戰持續左右市場情緒，加權指數今年來上漲 20.62%，而在前 10 個月中，有 3 個月收黑，7 個月收紅盤；反觀 67 檔台股ETF，有 7 檔能比台股大盤有更多個月繳出正報酬，其中帶有科技 AI 色彩的有 4 檔，主打高息題材的有 5 檔。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股周二（11日）開高走低，尾盤由「紅翻黑」，翻落盤下，最終以下跌 84 點收在最低，收復 28,000 點大關功虧一簣，反映自 11 月以來市場擔心評價面偏高、順勢調節獲利部位。

回顧美中關稅戰持續左右市場情緒，加權指數今年來上漲 20.62%，而在前 10 個月中，有 3 個月收黑，7 個月收紅盤；而反觀 67 檔台股ETF，有 7 檔能比台股大盤有更多個月繳出正報酬，其中帶有科技 AI 色彩的有 4 檔，主打高息題材的有 5 檔。分別為：

股票代號 股票名稱 收紅月份 今年來含息報酬

（00927）群益半導體收益／8／22.02%

（00952）凱基台灣AI 50／8／20.76%

（0051）元大中型100／8／19.30%

（00934）中信成長高股息／8／17.10%

（00962）台新AI優息動能／8／16.44%

（0056）元大高股息／8／11.01%

（00929）復華台灣科技優息／8／4.37%

若進一步還原權息比較，在收紅盤的「七雄」中，今年來含息報酬打敗台股大盤的僅剩 2 檔，包括群益半導體收益（00927）的 22.02%，及凱基台灣AI 50（00952）的 20.76%，成了今年來正報酬月份與累積報酬雙雙打敗大盤的雙冠王。

理財專家表示，從這「七雄」名單可看出，AI 科技題材仍為主流，AI 科技題材因具備強勁需求支撐，今年來企業資本支出持續擴大，並轉化成實質獲利成長，帶動市場資金持續青睞湧入，形成相關族群的堅實支撐，佈局相關題材成分股的ETF股價也跟著水漲船高，7 檔中的最強 2 檔，就都具備市場高人氣的科技股概念，其中凱基台灣AI 50（00952）擁抱高純度 AI 成分股，後續表現值得期待。

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，00952 追蹤指數成分股包含各式 AI 硬體零組件公司，從最上游的半導體，到關鍵零件如基板、CCL（銅箔基板）、記憶體、電源供應器，到下游終端的組裝廠，是一檔專攻 AI 供應鏈的主題式ETF，可望為投資人深入掌握 AI 趨勢題材。另方面，00952 所追蹤指數的成分股配置採取「分群等權重」的設計，選股除了涵蓋大型龍頭股，還有更多機會納入同樣具備成長潛力的中小型股。

觀察 00952 前十大成分股，依序為台光電（2383）、光寶科（2301）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）、英業達（2356）、聯電（2303）、威剛（3260），清一色均為 AI 相關台股供應鏈。

隨 AI 需求增加，帶動美國四大雲端服務供應商持續加大資本支出力道，預計 2026 年資本支出金額總計將達 3,970 億美元，預期將較 2025 年再成長 16%；由 AI 需求啟動的上中下游供應鏈商機，可望成為市場上相對明確的投資方向。

※Newtalk提醒您：

