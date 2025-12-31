不僅是女神更是天使！IU捐款2億做公益 年末感性發文惹哭網友

IU特別在歲末年終之際，延續其結合個人與粉絲名「Uaena」的傳統，慷慨解囊2億韓元捐助弱勢。（翻攝自IU IG）

2025年的最後一天，南韓知名歌手兼演員IU（李知恩）再度以實際行動為社會注入一股暖流。經紀公司EDAM娛樂今（31日）證實，IU特別在歲末年終之際，延續其結合個人與粉絲名「Uaena」的傳統，以「IUAENA」之名慷慨解囊2億韓元（約新台幣433萬元），並分別捐助給4個公益單位，展現其長期投身公益的堅定信念。

綜合韓媒報導，這筆總額達2億韓元的善款，平分撥付予南韓未婚媽媽家庭協會、兒童權利保障院、愛之蝸牛以及優養基金會。IU此次的捐助範疇涵蓋廣泛，除了為經濟困頓的未婚媽媽提供生活支援、協助保護安置期滿後準備邁向自立的青年籌措初期費用外，更細心考量到身體障礙與高齡長輩的需求。這筆資金將協助聽障人士進行人工耳蝸手術及購置助聽器，並確保冬季陷入缺食風險的弱勢長輩能獲得穩定的餐食照顧。

廣告 廣告

這筆總額達2億韓元的善款，平分撥付予南韓未婚媽媽家庭協會、兒童權利保障院、愛之蝸牛以及優養基金會。（翻攝畫面）

這筆總額達2億韓元的善款，平分撥付予南韓未婚媽媽家庭協會、兒童權利保障院、愛之蝸牛以及優養基金會。（翻攝畫面）

IU始終秉持著「善意影響力」的初心，每逢出道週年、生日或節慶等重要時刻，都不忘帶領粉絲一同回饋社會。回顧這一年，從3月支援山火重建及消防員福利的2億韓元，到兒童節守護青少年的1.5億韓元，再到生日與出道日的多次大額捐款，她的公益腳步從未停歇。IU也感性表示「我以溫暖的心為這如永恆般的2025年劃下句點。希望在2026年，我們能更多地去實踐那些『因為是我們』才可能達成的事。祝大家新年快樂！」

在持續實踐分享精神的同時，IU目前正投入MBC新劇《21世紀大君夫人》的緊湊拍攝中，預計將於2026年以全新作品與大眾見面，用演藝成就與暖心善舉為新的一年開啟序幕。

更多鏡週刊報導

變身「最強帶貨女王」！高市早苗入住官邸 腳踩「奈良傳統雪駄」火速完售

盜15萬卻留滿屋證據？世田谷滅門案25年 凶手冷血「吃冰上網」行蹤成謎

曹西平猝逝險成無名屍 親哥急返台奔喪「揭兄弟私下情分」：依他意願走完最後一程