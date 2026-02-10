不僅涉詐助理費！高金素梅曾募中國快篩 檢調查「中國有無介入」

無黨籍立委高金素梅（左）今遭搜索。（資料照；鏡報鄒保祥）

無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費，今（10日）遭檢調搜索，與她同時遭帶回的還有3名議員及其2名助理。據悉，其中原因也與高金素梅在疫情期間曾募集提供中國快篩試劑有關，要釐清事後是否有中國介入。

本刊今獨家報導，這波搜索行動帶回的不僅高金素梅及其助理，還包含3名議員，分別為屏東議員越秋女、台東議員陳政宗及花蓮議員簡智隆。

越秋女是誰？ 與高金素梅關係？

時間回到2022年，當時COVID-19疫情尚值高峰，越秋女宣布參選屏東縣第12選區議員後，提供大批中國快篩試劑、N95口罩、酒精等物資給地方團體與選民，合計11團體與6名選民，相關防疫物資上還印上「越秋女關心你」字樣，並上傳社群平台等，遭控假借捐助名義行賄，影響投票意願。

根據判決書，越秋女否認並辯稱「因當時疫情嚴重，有人捐助快篩試劑至高金素梅立委辦公室，我擔任志工負責發送，我有發放N95口罩與酒精、快篩試劑等物資給XXXX...」，並說自己之所以貼上「越秋女關心您」貼紙是為了區分發放單位，無授意他人將文宣與快篩併送，自己是在2022年7月30日才在高金素梅的臉書上宣布參選，駁斥與參選有關。

越秋女獲高金素梅支持。（翻攝越秋女臉書粉專）

一審合議庭認為，雖然證據足認越秋女有發放快篩試劑等行為，但其所發放物資是由高金素梅所募集及提供，而其發放行為與她擔任高金素梅立委助理有合理關聯性；貼紙姓名部分則屬常見於有意從事政治工作者展現的方式，收受者並未認知到收快篩等物資與投票者間有對價關係，因此判處越秋女無罪。

由於相關物資是由高金素梅所募集與提供，根據《自由時報》報導，除涉詐助理費案外，檢調也要釐清她當時輸入這些中國快篩過程是否符合規定、中國是否有介入等。

