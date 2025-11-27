不僅設廠投資！ 路透社：川普團隊盼台灣培訓美國晶片廠工人

消息人士指出，川普團隊希望台灣培訓美國晶片廠工人。

路透社報導，根據5名知情人士透露，美國總統川普政府正談判一項協議，這項協議可能促使台灣對美國半導體製造和其他先進產業進行新的投資和工人培訓。（戚海倫報導）

台灣持續和美國談判，希望降低關稅。路透社報導，根據知情人士透露，川普政府正在談判，促使台灣培訓美國晶片廠工人。根據安排，包括台積電在內的台灣公司，全球最大晶片代工製造商將投入新的資金和工人，來擴大在美國的業務，並且培訓美國工人。

半導體是各類高科技產品的重要組成部分，目前在美國提升國內產能期間，這些半導體產品暫時免關稅。

其中一位知情人士表示，台灣承諾的美國投資總額，將低於主要區域經濟競爭對手，並且將包括支持華盛頓利用台灣技術，建設科技園區基礎設施。由於事關敏感，這名人士和其他知情人士都要求匿名。知情人士透露，目前不清楚台灣協議何時達成，以及最終協議的具體內容會是什麼。他們提醒，在談判最終敲定之前，任何協議條款都可能發生變化。先前，協議中關於勞動力培訓的部分，還沒有曝光。