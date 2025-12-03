不僅賣武器！蕭美琴：美派員協助訓練台灣人員

蕭美琴副總統日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。蕭副總統在受訪時指出，在兩國的國防工業合作上，我國正尋求與美國共同生產的機會，此外她也感謝美國協助訓練我方人員，罕見的由官方首度證實美軍協訓國軍。

蕭美琴接受美國網媒專訪。(圖/總統府)

專訪過程中，針對台、美在國防工業基礎合作的相關議題，蕭副總統表示，美國一直是台灣最重要的安全合作夥伴。多年來，台灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交貨有時無法滿足需求，台灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。

蕭副總統說，台灣在大量生產與製造方面累積許多實力，這讓我們能與夥伴共同合作並做出貢獻，台灣在無人機和機器人技術上投注心力，並關注世界各地的衝突地區，研究不對稱戰力如何強化韌性。過去一兩年來，台灣從零開始建立了國內的無人機供應鏈與提升自身實力，也正發展其他形態的機器人技術。

蕭美琴專訪情形。(圖/總統府)

蕭副總統認為，在這些領域與美國及其他民主夥伴進行安全供應鏈與創新的合作，將有助加速台灣維持不對稱戰力優勢，以及嚇阻與防衛的能力。

Natalie Winters問到，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣，蕭副總統指出，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

陸軍官兵接受HIMARS系統換裝情形。(圖/美國陸軍Fort Sill)

蕭副總統說，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。台灣正處於一個極為不對稱的局勢。因此，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。由於台灣在國際社會遭到孤立，我們需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術；

蕭副總統也表示，感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。台灣確實需要許多改革，也正在進行中。但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。

