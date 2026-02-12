即時中心／連國程報導

民眾黨中配立委李貞秀爭議連環爆，不僅未放棄中國國籍，現在又傳出她還涉嫌違反兩岸人民關係條例，根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目專訪時表示，李貞秀遲至2025年才放棄中國戶籍，若她擁有雙重戶籍，「在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免，參選資格會有問題」。

根據相關主管機關調查，李貞秀2025年3月才赴中國註銷戶籍，但民眾黨早在2024年1月之前就將她登記為立委候選人，當時李貞秀仍具有中國戶籍，依據相關規定，她根本沒資格被登記為立委候選人。邱垂正今日表示，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，而起算點是從完成入籍給予定居證明、取得身分證並繳交註銷戶的證明，李貞秀2025年3月才放棄中國戶籍，其實完成入籍不到1年。



邱垂正強調，台灣人民不能在中國設籍或領取中國護照，李貞秀已經來台已逾30年，早在2004年修法時，她就必須依照規定於6個月內放棄中國戶籍，才不會失去台灣身分。邱垂正表示，如果李貞秀還擁有中國戶籍，她在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免。李貞秀2025年才放棄中國戶籍，如果她在2024年登記時擁有「雙重戶籍」，參選資格就會有問題。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／不僅雙重國籍！李貞秀再爆「雙重戶籍」爭議 邱垂正：參選資格有問題

更多民視新聞報導

黃國昌光環褪色？子弟兵議員初選爆冷翻船 周曉芸恭喜陳彥廷：結果不如預期

林國成譙賴清德「ㄍㄋㄋ」慘了！檢起訴請求從重量刑

中國網軍忘刪「針對台人提示詞」！統戰手法大露餡

