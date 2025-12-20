不像恐攻！北捷血案4死11傷 吳崑玉列5疑點：應是隨機殺人
即時中心／温芸萱報導
北捷台北車站、中山站昨（19）日晚間發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死11傷。對此，資深媒體人吳崑玉今（20）日在臉書列出5個疑點，嫌犯行徑缺乏恐攻邏輯，煙霧彈、汽油彈使用方式反常，無訴求亦無聲明，較像精神失序的隨機殺人。他呼籲政治人物，不應藉事件「亂槍打鳥」仇視生存遊戲玩家或軍品店家。
昨日晚間，台北捷運台北車站、中山站一帶驚傳隨機砍人事件。27歲嫌犯張文先後投擲煙霧彈、縱火，並持長刀攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼全台。警方事後封鎖現場調查，社會各界也高度關注犯案動機與是否涉及恐怖攻擊。
對此，資深媒體人吳崑玉今日在臉書發文直言，事件發生一夜過去，仍難以理解嫌犯的犯案邏輯與動機，整體行為更像精神狀態失序的個人發洩，而非具備組織性、計畫性的恐攻行動。他並從行兇手段與現場狀況，提出5點分析。
首先是煙霧彈的使用。吳崑玉指出，煙霧彈在軍事上主要功能是遮蔽視線，協助部隊通過開闊地帶，或作為行動訊號標示，但北捷與中山商圈並無狙擊手或警力埋伏，現場也未見共犯，丟煙霧彈的實際目的令人費解。若是要製造踩踏，煙霧彈效果有限，遠不如催淚瓦斯。
第二，汽油彈的使用方式同樣反常。吳崑玉續指，嫌犯攜帶多瓶汽油彈，卻僅低角度投擲至垃圾桶內，玻璃瓶未破裂、火勢也未延燒，顯示並未掌握汽油彈的基本使用方式。若真意圖造成大量傷亡，目標應是車廂、手扶梯或密集停放的機車，但嫌犯並未如此行動。
第三，實際造成傷亡的主要手段仍是刀械。多數死傷來自刺胸、割頸等致命攻擊，但與過去鄭捷在捷運車廂內行兇不同，此案發生在開放街區與百貨公司，空間寬廣、民眾可逃生，行兇模式顯得矛盾。
第四，吳崑玉認為，真正的恐怖攻擊通常有明確訴求、對象，甚至留下聲明或遺書，但此案完全欠缺相關跡象。若嫌犯僅想自我了斷，無需在人群聚集處造成無辜死傷。
第五，吳崑玉強調，現階段較合理的定性仍是隨機殺人事件，應待警方釐清事實，過度政治化或陰謀論式的指控毫無助益。
針對警方後續維安作為，吳崑玉肯定提高見警率，但質疑在室內公共空間攜帶T-65步槍的適切性，指出5.56毫米軍用彈藥穿透力強，可能造成跳彈與無辜傷亡。他建議，警政單位應比照國際經驗，廣泛配備電擊槍、辣椒槍等非致命性武器，以利在7公尺安全距離外制服持刀歹徒，避免不必要的致命風險。
最後，吳崑玉也提醒政治人物，不應藉事件「亂槍打鳥」仇視生存遊戲玩家或軍品店家，轉移焦點只會製造更多對立，無助於公共安全的實質提升。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／不像恐攻！北捷血案4死11傷 吳崑玉列5疑點：應是隨機殺人
更多民視新聞報導
北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常
藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了
卓榮泰赴醫院探視傷者 要求檢討「為何嫌犯縱火後能續犯案」
其他人也在看
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 3 小時前 ・ 49
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 133
獨家／北捷隨機砍人男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 4 小時前 ・ 97
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
多家日媒報導張文恐攻案 蔣萬安：別再流傳不實訊息
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 259
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 145
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 96
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 7 小時前 ・ 18
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 35
員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案。昨日下午3時40分許，他先後前往台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火；下午5時23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，晚間6時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 3
北捷張文「孤狼式恐攻」 專家：宛若挪威屠殺案「當年釀77死」
27歲張文昨天傍晚在北車捷運站、中山站持開山長刀砍人，並丟擲煙霧彈後墜樓身亡。國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授楊士隆分析，此案屬於長期計畫的恐怖攻擊事件，且屬於孤狼式恐攻，犯案手法類似2011年挪威爆炸與屠殺案，當時慘釀77人死亡。楊士隆呼籲建置預警系統，並結合民間力量協防，避免類似事件重演。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 16
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 15
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
TPBL》高國豪家庭風波已和解 聯盟解除禁賽、仍須付6萬元罰金
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 21 小時前 ・ 6
張文犯案時序全曝光！警政署長揭「計劃性」隨機傷人：曾問怎到誠品頂樓拍聖誕燈
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，警政署長張榮興今（20）日報告案情時序，並初步排除有共犯。他也說，這是有計劃性的隨機傷人案件，嫌犯從12月16日開始，就在大同、中山區騎機車活動，並曾經於18日到南西誠品詢問，要如何到頂樓拍攝耶誕燈造景，但遭到拒絕，嫌犯就是依照計畫進行犯罪行為。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 總統賴清德今赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、警政署長張榮興、台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、法務部長鄭銘謙、行政院秘書長張惇涵等人與會。 賴清德赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。 圖：高逸帆／攝 張榮興說明，該案件從19日15時40分至18時50分是一連串犯罪行為。他依序指，15時40分至15時54新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 12