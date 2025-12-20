即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山站昨（19）日晚間發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死11傷。對此，資深媒體人吳崑玉今（20）日在臉書列出5個疑點，嫌犯行徑缺乏恐攻邏輯，煙霧彈、汽油彈使用方式反常，無訴求亦無聲明，較像精神失序的隨機殺人。他呼籲政治人物，不應藉事件「亂槍打鳥」仇視生存遊戲玩家或軍品店家。

昨日晚間，台北捷運台北車站、中山站一帶驚傳隨機砍人事件。27歲嫌犯張文先後投擲煙霧彈、縱火，並持長刀攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼全台。警方事後封鎖現場調查，社會各界也高度關注犯案動機與是否涉及恐怖攻擊。

對此，資深媒體人吳崑玉今日在臉書發文直言，事件發生一夜過去，仍難以理解嫌犯的犯案邏輯與動機，整體行為更像精神狀態失序的個人發洩，而非具備組織性、計畫性的恐攻行動。他並從行兇手段與現場狀況，提出5點分析。

首先是煙霧彈的使用。吳崑玉指出，煙霧彈在軍事上主要功能是遮蔽視線，協助部隊通過開闊地帶，或作為行動訊號標示，但北捷與中山商圈並無狙擊手或警力埋伏，現場也未見共犯，丟煙霧彈的實際目的令人費解。若是要製造踩踏，煙霧彈效果有限，遠不如催淚瓦斯。

第二，汽油彈的使用方式同樣反常。吳崑玉續指，嫌犯攜帶多瓶汽油彈，卻僅低角度投擲至垃圾桶內，玻璃瓶未破裂、火勢也未延燒，顯示並未掌握汽油彈的基本使用方式。若真意圖造成大量傷亡，目標應是車廂、手扶梯或密集停放的機車，但嫌犯並未如此行動。

第三，實際造成傷亡的主要手段仍是刀械。多數死傷來自刺胸、割頸等致命攻擊，但與過去鄭捷在捷運車廂內行兇不同，此案發生在開放街區與百貨公司，空間寬廣、民眾可逃生，行兇模式顯得矛盾。

第四，吳崑玉認為，真正的恐怖攻擊通常有明確訴求、對象，甚至留下聲明或遺書，但此案完全欠缺相關跡象。若嫌犯僅想自我了斷，無需在人群聚集處造成無辜死傷。

第五，吳崑玉強調，現階段較合理的定性仍是隨機殺人事件，應待警方釐清事實，過度政治化或陰謀論式的指控毫無助益。

針對警方後續維安作為，吳崑玉肯定提高見警率，但質疑在室內公共空間攜帶T-65步槍的適切性，指出5.56毫米軍用彈藥穿透力強，可能造成跳彈與無辜傷亡。他建議，警政單位應比照國際經驗，廣泛配備電擊槍、辣椒槍等非致命性武器，以利在7公尺安全距離外制服持刀歹徒，避免不必要的致命風險。

最後，吳崑玉也提醒政治人物，不應藉事件「亂槍打鳥」仇視生存遊戲玩家或軍品店家，轉移焦點只會製造更多對立，無助於公共安全的實質提升。



原文出處：快新聞／不像恐攻！北捷血案4死11傷 吳崑玉列5疑點：應是隨機殺人

