不公平！南電北送虧損217億 立委喊「差別電價」 卓揆允1個月研擬

行政院長卓榮泰今(11/25)日赴立法院備詢，立委賴瑞隆質詢時表示，南電北送是一個常態，高雄的發電量是全台第一，台北沒有電廠也不發電，前一陣子還在計較水庫的一些電價問題，非常的不公平，他要求行政院認真研議實施差別電價，1個月內提出一些研議方案。卓榮泰回應說，會持續增加北部發電量，也會請經濟部、台電研議。

賴瑞隆說，長期南電北送這樣的狀態非常不公平，發電者不斷地在發電，用電者招商引資、吸引更多人口的居住，這個其實是不公平的，南電北送造成了217億的虧損，這個都應該要面對，所以他主張差別電價，對有發電的縣市給予比較優惠的一些價格，對於不發電的縣市給予不同的一個價格，來改善電廠設置的問題，同時也改善電力輸送所造成的耗損問題，院長同意這樣看法嗎?

卓榮泰回應說，差別電價這個建議當然會改變、影響到整個台電成本的計算，我們認為現除了發展多元的綠能之外，能夠再合理可以設置電廠，能夠再普遍地把它按照工程的預定計畫設計出來之後，整個南電北送的狀況就會減少。

賴瑞隆說，每個人都要用電，但是沒有人想發電，未來有差別電價的時候，才能讓更多縣市去認真面對這個問題，你不能要求只用電而不發電。卓榮泰表示，桃園三接大潭電廠接收站進來後，整個發電就會大起來，我們會增加北部、中部的發電。

賴瑞隆認為，這是一個不容易的問題，但是討論差別電價問題的時候，才能讓更多縣市認真去面對電力的問題，不然大家都只想用電而不願意發電，這對於發電的城市來說是非常的不公平。卓榮泰強調，這個會改變到台電的成本計算，台電應該去考慮這個事情，在這個同時我們增加北部地區的發電設備、發電廠，讓他能夠更新、提升效能。

賴瑞榮希望卓榮泰認真思考這個問題，請經濟部、台電1個月內研議好不好?卓榮泰回應，會請經濟部、台電來研議討論這個事情。

