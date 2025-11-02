不公平？ 萬聖節變裝冠軍跟去年同裝扮 公所：沒不能沿用

彰化縣 / 綜合報導

彰化市公所上個月25日，舉辦萬聖節變裝競賽，吸引眾多民眾盛裝參加，冠軍是由裝扮Q版的黑白無常拿下，但有民眾發現，這個冠軍裝扮怎麼跟去年冠軍一模一樣，氣得在網路發文，質疑比賽公平性，彰化市公所則澄清，因為規則中，沒有規定不能 沿 用去年裝扮，因此不會取消第一名參賽者得獎資格，但規則會再修正，避免明年再出現爭議。

用箱子拼裝，一黑一白，裝扮成Q版的黑白無常，小細節也沒放過，帽子上寫著一見大吉，還掛著黃色長條篙錢，還原度百分百，順利拿下，彰化市萬聖節變裝活動的冠軍，不過卻被眼尖的民眾發現，這組黑白無常好像有點眼熟。

拿出去年冠軍照片一比對才發現，一樣的紙箱裝扮一模一樣，原來是同一組人，再次用同裝扮拿下第一名，有參賽者不滿，在彰化市長林世賢社群貼文下投訴，質疑比賽的公平性，市長林世賢也親自回應，評審都是外聘的大學老師，業務單位沒有插手評分。

投訴民眾說：「就發現那一組是去年重複穿過的，就是發想的競賽，為什麼他可以不用做出太多的努力，就把第一名拿走。」彰化市公所每年都會舉辦，萬聖節變裝活動，第一名會有一萬元禮券，第二、第三名，則分別是8千元跟4千元的禮券，不過同裝扮連兩年拿下冠軍，不少用心準備的民眾，認為不公平。

創意比賽變成「重播也拿冠軍」，輸給去年的回憶錄，認為應該取消第一名的得獎資格，彰化市公所城市觀光發展課長林佳蓁說：「第一名的民眾，他也沒有違反我們的規定，所以我們不會去改變名次，然後我們會修正我們的規定。」

彰化市公所澄清，因為規則中，並沒有明確訂定，不能延用去年裝扮，因此目前名次跟獎項，依舊還是會照發，但後續規則會再修正，避免明年再有爭議。

