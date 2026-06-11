不公開行程引關注！盧秀燕獲「歐盟老大哥」超高禮遇 高層秘見牽動政壇

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台中市長盧秀燕6日率團出訪德國、捷克、奧地利3國，這是繼3月訪美後再度受到重量級國家邀訪，從行程、規格、會見人士到發言應對皆動見觀瞻。其中德國作為歐盟人口最多、經濟體量最大的國家，是歐洲整合的「實務推手」，政治、經濟影響力貴為歐盟「老大哥」核心地位，盧訪德行自然被視為「政治能量試金石」。除了公開已知的德國國會及多位國會議員外，據不公開行程，盧還將會見德方高層政要，禮遇規格不僅比照前總統蔡英文，更牽動台灣政壇走向。

盧秀燕訪歐第一站來到德國，9日率團拜會德國國會、柏林邦議會，並與德國薩克森邦哥利茲縣簽署國際交流合作備忘錄（MOU）。盧與柏林邦議會友台小組「柏林-台北友好小組」友台小組共同主席歐瑪（Jian Omar）、共同主席呂德克（Tamara Lüdke）等多位議員會談；隨後前往德國國會，獲友台小組主席徐德分（Till Steffen）等八位國會議員隆重接待，雙方針對產業趨勢與區域局勢等議題深度交換意見。

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有一事特別值得關注，盧秀燕參訪德國國會時，徐德分強調，此行比照去年11月接待前總統蔡英文的規格，親自接待導覽盧市長。他也特地履行兩週前拜訪台中的約定，準備來自家鄉的傳統手工起司招待市府團隊，盧則感謝徐說到做到，指出這盤起司「就像為了家人回家所準備」，格外令人感動，也謝謝德國國會長期以來對台灣的支持，希望未來台德間共同努力，讓民主自由能夠永遠堅持下去。

政治場域尤其是國際政治舞台發言，一字一句都牽動局勢發展，都須斟酌再三，何況是徐德分這樣德國政壇中生代重要的政治人物？徐會特別選在盧前往德國國會之際說出這番話，盧也巧妙以「就像為了家人回家所準備」回應徐，顯然背後大有文章；盧在歐洲政壇的人脈網絡與影響力，當今台灣政壇恐罕有出其右者，這點從盧訪歐前徐還專程先飛抵台中市政府拜會可見一斑。

盧秀燕在德國國會表示，透過這次訪問讓台灣與世界建立更多連結，同時也向德國友人清楚傳達台灣追求民主、法治與自由的堅定立場，以及我們捍衛自己國家的決心。這段發言顯然已是國家外交與元首格局，能夠在歐盟龍頭國家的國會殿堂說出「捍衛自己國家的決心」，盧不僅再創台灣政壇外交格局，更為台灣政壇與國際局勢投下震撼彈。

盧秀燕3月訪美，獲美國政治高層親自安排行程，突破台灣外交限制，從容穿梭CFR（美國外交關係協會）、華府智庫，與AIT（美國在台協會）華盛頓總部執行理事藍鶯相見歡，更與美國聯邦眾議院、國會台灣連線共同主席巴拉特以「美國國會大廈穹頂」為背景合影，為台灣留下空前歷史性畫面。訪歐此行，檯面上公開行程規格已達德國政要認證「比照蔡英文規格」，檯面下的不公開「隱藏版行程」成政壇關注焦點；盧在歐洲受到的禮遇重視程度愈高，對台灣2028在野勢力重返執政的影響力也愈大。

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