不具名企業志工至竹縣關西橘園採果 送予榮家長輩

不具名企業志工至竹縣關西鎮橘園採，分送予榮家長輩享用在地好滋味。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹某知名企業每年於竹縣關西鎮柑橘盛產之際，號召上百位志工走入果園採摘香甜多汁的柑橘，當日立即將六十箱新鮮柑橘親送至新竹榮家，予長輩分享「現採的好滋味」，由榮家白恩惠主任代表受贈。

不願具名的企業主表示，公司不僅長期關懷新竹榮家長輩生活，更以實際行動落實企業社會責任，每到柑橘產季，志工們總是滿懷愛心走入山城果園，採摘香甜多汁的柑橘送給長輩享用，讓長輩在冬日裡，也能嘗到來自產地的新鮮甜味。志工們不只支持在地農業，更把溫暖與關懷一起送進榮家。

廣告 廣告

白恩惠表示，這家企業多年來提供物資、陪伴與服務不間斷，讓長輩們深刻感受到社會的支持與關愛。

曾奶奶代表榮家住民欣喜地接受志工們的愛心禮物，表示十分感激，其他長輩也紛紛稱讚這群年輕志工在工作之餘仍投入公益服務，用行動陪伴榮家長輩，宛如寒冬中的暖陽，讓長輩們在享受水果美味同時，也感受到被記得、被重視的幸福感。

新竹榮家表示，未來將持續與友善企業及社會各界攜手合作，串連地方資源，讓更多溫暖故事在新竹榮家一再發生，陪伴長輩度過安心、豐盛又有尊嚴的晚年生活。