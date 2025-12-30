不再人擠人！「宅跨年」成主流 新年派對熱賣清單一次看
歲末跨年倒數，越來越多民眾選擇不出門人擠人，而是把跨年主場搬回家。富邦媒旗下momo購物網觀察，今年「宅跨年」明顯升溫，相關商品買氣提前發酵，且消費需求呈現兩種截然不同的走向：一種是揪朋友在家開趴的熱鬧派，帶動多人電玩、派對桌遊與分享型零食熱賣；另一種則是選擇一個人好好放鬆的療癒派，讓香氛、迷你投影機成為跨年夜的新標配。
momo觀察，年底電玩市場由新機上市與熱門大作帶動，站上多款支援多人合作與對戰的遊戲成為跨年聚會首選，包括首週全球熱銷 580 萬套的寶可夢傳說Z-A、台灣銷售表現亮眼的薩爾達無雙封印戰記，以及卡比系列新作卡比的馭天飛行者，透過多人同樂的遊戲設計，成為跨年夜聚會的熱門選擇。桌遊同樣成為跨年客廳派對的加分利器。，兼具互動性與動腦樂趣的解謎、拼圖與卡牌類型最受青睞。
派對當然少不了零食助攻。經典洋芋片與巧克力仍是派對桌上的熱門選項，主打方便分食、口味多元；同時，也有不少消費者轉向無加糖果乾與堅果等健康零嘴，兼顧聚會氛圍與日常補給。
也有不少人選擇把跨年與過年時光留給自己，在家以更放鬆的節奏迎接新的一年。momo觀察，年末「居家療癒型」消費持續升溫，其中香氛相關商品品項數已突破 10 萬件，熱銷商品包含深受網友好評的MUJI無印良品空間芬香油、主打居家氛圍的HETRAS 擴香、以花園香氣見長的SABON典藏擴香組。
視覺沉浸感同樣成為跨年夜焦點。momo指出，微型投影機銷售月增率高達 132%，一個人追劇、看片也能成為正式的跨年行程。站上熱銷機款包括主打高亮度與流暢畫面的 OVO 行動智慧投影機、搭載 Bose 喇叭的 EPSON 迷你智慧投影機，以及支援 4K 解碼、內建 Google TV 的 Wanbo 智慧投影機。
富邦媒也公布《2025年度網購消費趨勢》。在長期經濟壓力與資訊高度透明的市場環境下，「比價」已成為消費者的基本動作，價格不再是唯一的決策關鍵。隨著選擇愈加多元、生活節奏持續加快，消費者期待購物不只是解決當下需求，更能為生活帶來心理上的安心與滿足，也讓今年的網購樣貌明顯從過往的精打細算，轉向更重視感受與情緒價值的「共感型消費」。
momo盤點年度話題關鍵與熱銷榜，凝練出四大消費趨勢脈絡：科技產品持續朝向「AI 智慧」，系統穩定性與便利體驗成為日常安心基礎；日常用品走向「質感化與療癒化」，透過穩定品質回應自我照顧與情緒需求；流行與精品強調「保值與實用並重」，短期風格表態轉向長線安全感選擇；生活內容品類則呈現「陪伴」特性，從閱讀、居家到日常補給，支撐生活節奏與心理穩定。
Yahoo拍賣公布「Yahoo拍賣2025十大收藏人物榜」，透過平台全年交易與熱搜大數據，勾勒台灣拍賣市場消費輪廓，也映照出與流行文化、娛樂產業及收藏趨勢的高度連動。
觀察榜單發現，今年「棒球熱潮」領銜霸榜，啦啦隊文化更以現象級熱度，展現驚人的變現力，其中「樂天女孩」超越大聯盟巨星「大谷翔平」奪冠，並與「醜萌IP翻紅」、「珍稀玉石升溫」與「演唱會周邊走熱」成為拍賣市場四大亮點、最具話題性的年度現象。
亮點一：啦啦隊霸榜6席、文化破圈吸「金」力驚人；亮點二：醜萌IP竄升！新角色放克牙寶、比奇堡居民快速卡位市場；亮點三：精品尋寶熱！63萬愛馬仕奪冠、一元起標羊脂白玉掀競標熱；亮點四：演唱會經濟發威！蔡依林領軍周邊買氣噴發。
為提供更多元的商品，Yahoo拍賣持續引入新賣家進駐，活絡平台商品生態。自2026年1月1日起推出「新賣家入厝大吉」方案，吸引更多特色賣家加入，帶來多元新品與好物。活動期間，全新賣家可享「3免」優惠，包括免三個月成交手續費、免費使用粉絲通與折扣碼、免費加碼直播資源的「社群威力包」，協助快速累積人氣與互動；而商品刊登達10件以上，再加碼三個月的「店鋪」功能及1,688元廣告回饋金，降低新賣家起步門檻，為消費者帶來更多元的商品選擇。看準消費者對於運費優惠的需求，也持續與7-ELEVEN合作推出超商取貨週二和週末滿額免運、平日運費只要38元的優惠。
迎接元旦新制上路，經濟部能源署公告之新版《除濕機節能標章能源效率基準與標示方法》與財政部推動之「飲料品貨物稅條例修正」將於2026年1月1日同步生效。面對能效分級調整與飲品稅制改革的兩項政策調整，加上年末家電汰舊換新需求，PChome 24h購物觀察發現，「除濕機」近一週搜尋量較上週成長一成，無糖茶飲訂單量年度增長36%。其中，針對即將面臨能效分級調整的除濕機市場，符合「新一級能效」的產品更預計能比舊制同級機種節省最高達14%的電力消耗，且每台最高可減免1,200元的稅額，是汰舊換新的好時機。
PChome 24h購物盤點消費者首選Top3品牌：HITACHI 日立、Panasonic 國際牌、LG 樂金，精選現行一級能效熱銷NWT 威技16L WiFi智慧除濕機WDH-16EN(原WDH-16EF)，折扣價6,490元；以及AI超變頻除濕機HITACHI 日立一級能效19公升變頻高效除濕機 RD-380VJ，折扣價18,309元。此外，根據站上數據，無糖茶飲訂單量年度增長36%，而相較含糖茶飲的銷售則呈現趨緩狀態。
PChome 24h購物亦針對人氣箱購組合進行價格回饋，市場常備款【原萃】寶特瓶580ml (24入X2箱)(口味任選)，折扣價799元，以獨家低溫萃取工法保留純粹茶香，多口味任選滿足家庭與辦公室的補水需求；以及唯一獲國家4項認證的【每朝健康】綠茶650ml(24入X2箱)，折扣價1,020元。即日起至1/12止祭出全站限時折價及迎新血拚季活動最高回饋21%，讓民眾享受減稅後的價格優勢外，還有限時優惠。
日本樂天集團近日宣布，其核心會員回饋機制「樂天點數」自2002年推出以來，全球累計發行量已突破 5 兆點，寫下樂天點數歷程的一大里程碑。這不僅代表樂天點數已融入全球消費者的日常生活，也反映出樂天集團長期以會員為核心，致力於發展點數經濟的成果，透過點數串聯超過70種服務，包括電子商務、金融科技、數位內容、通訊、旅遊與運動等，在線上線下多元場景中建構出完整生態圈，讓點數成為連結消費的重要橋樑。
台灣樂天市場作為樂天集團全球策略的重要一環，持續推動樂天點數在台灣的深化應用，透過多元化的累點與兌點機制，讓點數不僅是購物回饋，更強化其能靈活運用於各類消費情境。樂天點數以「1點等於1元」為核心，會員在樂天市場消費時可直接以點數折抵購物金額，還能持續累積新點數，促進回饋循環。
鬧鐘請設好！這週美廉社APP隨買隨取雙重優惠給你元旦補「元」氣！美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，「Simple Life（黑糖/鮮奶）饅頭（8粒裝）」（480g）任一件只要35元，一顆不到5元；「西雅圖極品濾掛咖啡極品綜合」（8g*50入）一件379元，等於一杯7.5元。 1月1日（四）上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，數量有限，售完為止。
天氣一降溫，在家最想來一杯暖呼呼的飲品，隨泡隨喝的熱沖飲品也隨之成為熱銷商品。台灣國民奶茶品牌「阿薩姆」推出的芋香奶茶沖泡包，延續阿薩姆紅茶的香醇濃郁，再加入芋香的創新風味。年初一上市便立刻在社群引起話題，三合一沖泡包更以熟悉的牛奶盒造型搭配浪漫紫色設計，一盒10包方便攜帶。
立頓也推出全新「臺式芋頭奶茶」，不只適合熱熱喝，還能DIY做創意料理：粉包加入少量熱水即可調成細緻芋泥，輕鬆加入甜鹹料理，各種芋頭新玩法，滿足芋頭控的各種小巧思。對於喜歡鹹芋頭風味的消費者，萬歲牌「燕麥堅果飲-芋頭香菇風味」同樣不可錯過，選用細緻研磨的杏仁果，搭配香菇與蔬菜，再加入高纖燕麥片，鹹香美味又健康，素食者也能安心享用。現在到全聯就可一次囤好，暖呼呼的芋香冬季飲品隨泡隨享，輕鬆度過寒冬。
