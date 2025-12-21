不再優先賣戰機軍艦！日媒曝美對台軍售轉向「防解放軍登陸」

美國國務院17日宣布，川普政府批准總值111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，創下美國單次對台軍售金額紀錄。這批武器以在烏克蘭戰場證實有效的反坦克及反登陸系統為主，標誌著台灣軍購策略從過去偏好的F-16戰機、軍艦等大型平台，轉向專門阻止大陸登陸作戰的武器系統。

川普政府日前再准含海馬士系統在內111億美元對台軍售。（資料照／總統府提供）

據《日經亞洲》20日報導，美國國務院向駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）核准8項軍售協議，包括82套海馬士高機動性多管火箭系統（HIMARS）及420枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），價值40.5億美元；60門自走砲及60輛履帶式彈藥運輸車，價值40.3億美元；1050枚標槍飛彈及相關設備3.75億美元；1545枚拖式飛彈3.53億美元。

軍售清單還包括安杜里爾公司的ALTIUS-700M滯空彈藥系統，這種被稱為「神風特攻隊無人機」的無人載具價值11億美元。

美國國防民主基金會資深研究員、退役海軍少將馬克·蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「這套武器包將讓中國在台灣的登陸作戰變得難以執行和維持。」他指出，無人機將協助阻止解放軍軍隊上岸及登陸後的機動，而ATACMS、HIMARS等長程精準導引飛彈系統，以及榴彈砲、標槍飛彈、拖式飛彈等短程系統，都將對大陸軍隊構成威脅。

2025天龍操演F-16AM投25磅彈。（圖／翻攝軍聞社）

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）認為，海馬士和榴彈砲在摧毀試圖登陸台灣海岸的船隻、登陸艇，以及已建立灘頭堡的大陸軍隊方面將發揮關鍵作用。他表示：「這批通知案是美國對台安全協助史上單次通知金額最高的紀錄，是對中國威脅的回應，也呼應川普要求夥伴和盟友在自身防務上承擔更多責任的要求。」

韓儒伯指出，這些新武器都聚焦於防止登陸作戰，但未涉及台灣先前尋求應對的灰色地帶、封鎖或隔離等領域。

陸不滿時任眾議院議長裴洛西訪台發動圍台軍演。（資料照／新華社）

美國政府消息人士透露，台灣軍購優先順序轉變有兩大原因：一是2022年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台及隨後大陸的飛彈發射；二是烏克蘭抵禦俄國入侵的成敗經驗。該消息人士表示，台灣過去尋求採購昂貴的戰機和軍艦是為了安撫台灣民眾並向北京傳達象徵性訊息，但最近的焦點更加務實。

這是川普第二任期內第二次對台軍售，但規模遠超前次。去年11月，美國批准價值3.3億美元的F-16戰機、C-130運輸機及台灣自製戰機零件和維修服務軍售案。

亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員高潔（Jie Gao）認為，軍售宣布的時機值得關注，正值「美中貿易談判已推進到更穩定階段」。她表示：「北京當然會抗議，但軍售不會促使北京放棄雙方已達成的貿易協議。」

