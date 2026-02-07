不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

美國白宮6日表示，美國總統川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具戰略重要性的國家。

路透報導，這項行政命令建立「美國優先武器轉移戰略」（America First Arms Transfer Strategy），指示聯邦機構優先向在自身防衛能力上投入大量資源、且在其所屬地區具關鍵戰略地位的夥伴進行對外軍售，並未點名任何具體國家。

數十年來，美國軍售政策一直採取先到先得的方式交付，只有在克服重大障礙、並給予特定國家優先權後，這一機制才可能被改變。川普新簽署的行政命令因此被視為美國軍售政策的一大轉向，旨在加速向被認定對區域安全至關重要的盟友交付美國製造武器，同時利用外國採購擴大國內生產能力。

白宮在隨同該命令發布的事實清單中表示：「未來的武器銷售將以美國利益為優先，透過外國採購與資金來打造美國的生產與產能。」

依據這項新戰略，國防部長、國務卿與商務部長被指派制定一份優先平台與系統的銷售目錄，並找出符合該戰略目標的銷售機會；行政命令同時要求簡化官僚程序，包括強化最終用途監控與第三方轉移程序，以減少延誤並提升透明度。

白宮表示，過去的「夥伴優先」做法因訂單與美國製造能力不相匹配，導致生產積壓與交付延誤。透過優先考量國防支出較高且具戰略重要性的國家，政府希望確保美國國防出口同時支援國家安全與國內產業振興。

