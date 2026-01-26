不再全靠輝達！微軟推第二代AI晶片Maia 200 台積電代工直送

微軟與人工智慧示意圖。路透社



科技巨擘微軟（Microsoft）推出自家第二代人工智慧（AI）晶片，將由台積電代工生產。這是該公司推動服務效能提升的核心策略，同時也是減少對AI晶片龍頭輝達（Nvidia）硬體依賴的替代方案。

彭博（Bloomberg News）報導，Maia 200晶片正在陸續運往位於美國愛荷華州的微軟資料中心，接下來將轉往鳳凰城。微軟週一（1/26）邀請開發者使用Maia的控制軟體，但該公司Azure雲端服務用戶何時能使用搭載此晶片的伺服器，目前尚不明朗。

微軟雲端與AI部門主管Scott Guthrie在部落格文章中透露，首批Maia 200晶片將優先提供給該公司的超級智慧（superintelligence）團隊，用於生成數據以改善新一代AI模型，同時為企業版Copilot助理和租賃給雲端用戶的AI模型（包含OpenAI最新模型）提供支持。

報導指出，微軟的晶片布局較亞馬遜（Amazon.com）與搜尋引擎Google母公司Alphabet晚了數年，但3間公司的目標相似，即打造能與資料中心無縫接軌、為雲端用戶節省成本及提升效能的經濟型設備。隨著輝達最新一代晶片價格高昂與供不應求，促使各公司競相尋找替代的算力來源。

微軟表示，已著手設計下一代晶片Maia 300。如果內部研發受阻，微軟另有備案，即透過與緊密合作夥伴OpenAI的協議，該公司可取得ChatGPT開發商的新型晶片設計方案。

科技產業研究公司Gartner分析師Chirag Dekate指出，Maia 200晶片彰顯微軟對晶片製造的決心。他指出，隨著AI資料中心的能源需求持續攀升，加上全球多地缺乏新電力來源，像Maia這類聚焦效能的方案更顯關鍵，「這是跨世代的戰略性投資。」

