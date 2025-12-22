不再兩地奔波！新竹 1.5 億交通大樓啟用 婦幼隊進駐

新竹市警局交通隊過去與北門派出所合署辦公，且交安組分散於東大路，市警局打造交通隊專屬辦公廳舍22日落成。（王惠慧攝）

新竹市警局交通隊過去與北門派出所合署辦公，且交安組分散於東大路，市警局打造交通隊專屬辦公廳舍22日落成，但先前議員質疑，周邊人車混雜、道路狹小雍塞，若交安組遷移至新廳舍，將影響出勤時間和機動性；市警局表示，經評估意見將維持交安組駐地，維護值勤順暢。

市警局交通隊與北門派出所，於北大路合署辦公，空間狹小擁擠，車禍處理小組則在東大路二段561號交安組辦公，造成民眾洽公需兩地奔波。為此，市警局擇定在經國路1處土地，並於民國112年6月正式開工。

市警局22日舉行落成啟用典禮，市長高虹安說，市警局警交通隊過去與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約1677平方公尺（約507坪），需容納超過140名員警，空間相對狹隘，且民眾洽公動線與員警執勤區域重疊，影響市民洽公的便利性。

新建大樓完工啟用後，盼有效解決交通隊與北門派出所長期以來的空間不足問題，提供警民更完善的硬體設備與舒適的洽公環境。同時優化警政服務流程，提升整體交通管理與執勤效能，讓市民洽公更加便利。

市警局長許頌嘉說，原先規畫由交安組進駐新建大樓，經廣泛蒐集各界意見並審慎評估後，考量交安組業務特性、地理位置、出勤動線及停車便利性，決定維持交安組駐地於東大路二段561號，改由婦幼警察隊進駐新建交通警察大樓。

此一調整可使婦幼警察隊擁有更完善、舒適的辦公空間與硬體設備，進一步強化婦幼安全保護，並同步盤點警察局內部空間，提升整體使用效益。總工程經費逾1億5865萬元，新建大樓規畫地下1層、地上6層，未來將由交通警察隊勤務組、業務組及婦幼警察隊共同進駐。

