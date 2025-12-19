不再區分第一、二類！地礦中心︰活動斷層都有風險

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心(地礦中心)19日說明，已完成檢討「臺灣活動斷層分布圖」，為避免外界誤會，不再區分所謂的第一類、第二類活動斷層，地礦中心強調，第一類、第二類活動斷層並沒有誰比較安全、誰比較不重要的差別。

地礦中心強調，不論過去被分在哪一類，活動斷層的定義其實都一樣，都是指「距今大約10萬年內曾經活動過，未來也可能再動」的斷層，並沒有誰比較安全、誰比較不重要的差別。

根據「災害防救法」第22條與「風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法」第4條，地礦中心依法公開活動斷層分布圖。但過去因為分成第一類、第二類，容易讓主管機關、民眾等外界誤以為第二類風險比較低，甚至在解讀或使用資料時產生誤會。為避免誤會情況，地礦中心自2025年10月起將台灣活動斷層分布圖全面改為單一分類，所有斷層用同一種顏色與圖例呈現。

地礦中心也補充，過去的分類，是依照目前能找到的「最近一次活動證據」來區分，並不代表危險程度。只要未來找到更年輕的活動證據，原本列為第二類的斷層，一樣可能被改列為第一類。地礦中心也說明，2021年版分布圖公布後，在2022年就透過公文、官網和新聞稿一再說明，分類不等於地震潛勢高低，第二類斷層同樣存在活動風險。

針對監察院提出的相關建議，地礦中心表示，未來在更新活動斷層分布圖時，會主動發函給各部會、縣市政府及技師公會，加強說明圖資的正確使用方式與限制，也會強化與地方政府、學界及專業團體的溝通與資訊交流，凝聚共識，落實監察院建議，進一步提升整體防災與國家韌性。

