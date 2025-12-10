不再只是工程師的事！「設計力」讓科技真正符合人性
台灣作為全球科技發展強國，在硬體方面具有難以忽視的關鍵地位，不過，若要讓科技真正符合民眾需求、促進經濟成長、解決社會問題，導入「設計力」是當代全球矚目的趨勢。台灣設計研究院指出，「設計」不只是外表化妝師，它能讓科技產品變好用、維護倫理價值，甚至促進商業增長。根據統計，台灣的設計需求及產值持續攀升，但也面臨人才供給斷層、產學落差等不容忽視的結構困境。
智慧眼鏡科技感滿滿卻失敗收場
隨著AI應用持續發展，能翻譯、回答問題的「智慧眼鏡」再度成為熱門話題，不過，早在蘋果藍牙耳機Airpods還沒出現的2013年，Google就曾推出智慧眼鏡，但連他們自己都承認是「失敗的產品」。台灣設計研究院(簡稱設研院)資深研究員郭唐菱指出，原因之一是「沒有人想花1,500美金買不知道要做什麼的產品」。他說：『(原音)他在使用者研究跟情境設計上是有失誤的，如果在產品研發的早期就利用設計方法、設計職能、設計專業來設想顧客需求跟市場接受度的話，就可以避免後端產品的失敗。所以我們主張在產品的構想生成就必須融入設計，而且我們強烈反對在產品完成的末端才設計優化，應該是一開始就導入設計。』
臺師大設計系助理教授黃莉庭表示，設計思維可以協助產品功能更符合使用者需求及認知，像是全球電動車充電面臨五花八門的規格，「模組化設計」可以方便使用者適應不同需求。郭唐菱也以智慧手錶舉例說明，好的設計能將複雜的「生理數據」轉化成使用者容易理解的睡眠、壓力、疲勞等「健康指標」。
事實上，過去科技研發常過於強調技術觀點、忽視使用者需求，導致產品無法通過市場考驗而失敗。郭唐菱認為，當代面對高齡化、缺工、氣候變遷等挑戰，社會必須加強思考科技發展的成果可以如何解決社會問題，其中強調以人為本的「設計」便是關鍵角色。
不只要工程師還要「設計師」
作為科技強國，台灣科技產業的未來發展除了工程師，更要仰賴設計師加入。設研院副研究員黃雪菡強調「設計不只是表面功夫」，它還涉及系統整合與價值提升等許多面向，甚至作為把關倫理價值的關鍵角色。
綜觀台灣國家政策方向，設研院指出，「智慧生活、健康樂活、循環經濟」是3個可以強化導入設計的範疇。在智慧生活方面，技術發展讓越來越多服務型機器人面市，但因缺乏情境分析，導致現實市場難接受這類產品，而設計師透過「分析應用情境與業者溝通需求」便能讓硬體設備更好地契合實際使用環境，讓科技產品能夠真正落地、解決問題。
又如面對高齡化社會來臨，「遠距醫療」成為科技介入解決問題的途徑，但是若這些數位醫療設備缺乏良好介面流程設計，可能會因為不利高齡者使用進而阻礙智慧醫療的發展成效。
事實上，科技發展也經常衍生倫理問題，例如2016年臉書「劍橋事件」就是藉由心理測驗影響廣告投放、進而操縱美國總統大選的經典案例。黃莉庭說：『(原音)設計在人工智慧、在大數據、在穿戴式體驗這樣的技術導入過程中，它其實逐步擔任起倫理監督跟社會角色的責任。』
由於設計師強調以人為本並能協助檢視整個研發流程，因此在產品規劃初期，設計師便能協助建立倫理框架並檢視可能風險，像是演算法模型是否會對使用者產生負面影響；同時，設計師也能透過介面或功能設計提升對使用者的透明性與信任度，例如主動解釋演算法運作原理供使用者理解個人資料如何被運用。
綜觀國際引入設計的現況分析，黃莉庭指出，台灣企業非常重視設計在市場定位、價值傳遞等「商業」領域方面的角色，相對在「科技」領域方面則不如國際普遍經驗，像是強調以使用者經驗為中心設計硬體設備的「人機協作優化」就與國際存在14%的落差；也就是說，台灣作為科技強國，應在硬體發展方面加強導入設計思維。
台灣企業設計力健檢 3產業待加強
為了檢視並促進台灣企業導入設計力的程度，設研院發展出「設計整合成熟度九面向」，將企業區分為只將設計用於外觀美化的探索邊界，到將設計納入企業治理環節的策略驅動，總共五大「設計成熟度」位階。設研院劉世南解釋：『(原音)大家如果學過管理、尤其是科技管理，成熟度是一個普遍大家喜歡去描述一個企業或產業是不是ready、夠成熟(的指標)，不夠成熟就要成長，所以它是組織創新成長理論。你要先診斷產業的成熟度，才知道如何適才適所地引入策略。』
設研院副研究員王駿騰指出，經過1,111份問卷調查，發現結果呈現「正金字塔型」，也就是台灣企業雖逐步認知到設計的重要性，但實際應用上仍有突破空間，其中，組織內是否有「設計師」是設計成熟度進步的關鍵門檻。
若以產業別區分，調查發現「電子零件製造與科技導向」的產業設計成熟度表現較好，相對的，「食品、零售、公共部門」的設計成熟度表現則較差，大多只停留在空間或包裝美化的層次。
要促進台灣企業提升「設計成熟度」，王駿騰建議針對不同成熟度的企業提供不同的協助策略。像是針對「低成熟度」的企業，政府可以提供設計專案補助金或協助媒合設計人才，企業內則可以從小規模專案開始導入設計或引入診斷資源；針對「高成熟度」的企業，政府可以補助其至國外參展並協助轉化成功經驗作為產業標竿，企業內則要試著設置高階的設計職位，並適度賦權給設計單位。
科技業「設計很重要」 台灣面臨四大挑戰
設研院副研究員陳玗君以「充滿韌性也充滿挑戰」概括最新的《2025台灣設計人才調查報告》結果，他指出，台灣設計產業面臨「結構性矛盾、薪酬與發展挑戰、產學落差、AI重塑」這四大挑戰。
首先在結構性問題上，陳玗君指出，當台灣設計產業從2023年營業額新台幣1,714億、設計產業家數12,616家成長到2024年超過1,900億、13,064家，顯示台灣設計產業需求持續擴張；然而設計科系畢業生卻逐年下滑，2020年畢業生還有73,754人、2024年卻下降到56,926人，出現供需失調問題。不過，研究也發現「有許多非設計系的人進入設計產業」，因此是否存在人才斷層的問題值得持續關注。
若從薪酬與職涯發展層面觀察，調查發現有36.5%的設計從業者在2024年年薪不到60萬元、平均月薪在5萬以下，因此在「薪資滿意度」與「職涯發展滿意度」平均分數都不到3分(滿分5分)。陳玗君表示，薪資待遇會直接影響人才留任率，因此「改善薪酬結構、強化產業支持」絕對是當務之急，像是政府可強化制度性任用，在公共政策、都市治理或社會創新等領域導入設計專才。
至於在產學落差方面，陳玗君說明，教育端重視技術繪圖、原型製作等「基礎實做能力」，但是產業端渴求的是商業模式創新、專案管理等「商業實務能力」。他說：『(原音)產業端已經不再只是需要你會畫圖，而是需要你會溝通談判、會制定策略、會專案管理等等能力，這也凸顯設計教育端要進階到文化領域課程或是深化產學合作。』
面對AI科技發展，陳玗君表示設計師的角色「會從創意執行者轉變為策略整合者」，也就是整合技術、資料洞察、跨域協作會是未來設計師的關鍵能力，所以他建議不論是產業界或教育界都應開始強化AI工具使用，讓設計人才從單純美感輸出轉化成策略顧問或研究員等不同角色，讓AI能成為「兼具效率與創意」的幫手。
台灣設計研究院於2025年12月10日舉辦「台灣企業在前瞻趨勢下之設計整合、實踐與挑戰」2025聯合研究成果發表會。(設研院提供)
