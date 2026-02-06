不再只是看課本！新北水利局推沉浸式體驗 小小檢驗員玩瘋

「保『滬』水資源」環境教育課程中，學生聆聽講師解說攔汙細柵的功能與作用。（新北市水利局提供）

新北市水利局積極推廣環境教育，將「淡水水資源回收中心」打造為大型戶外教室。其中深受學子喜愛的「小小檢驗員」體驗營人氣持續爆棚，透過一梯梯的預約參訪，114年度累計吸引500名學生化身「小小檢驗員」。值得關注的是，中心不僅有豐富的教學課程，更有沼氣與太陽能發電，讓這座熱門環教基地邁向低碳永續的新里程碑。

水利局長宋德仁表示，淡水水資中心長期致力於環境教育向下扎根，透過生活化的課程設計，讓孩子了解家裡浴室、廚房排出的汙水如何經由下水道系統匯集處理。繼113年啟用太陽能光電後，114年7月沼氣發電系統也順利掛表運轉，2套再生能源系統的投入，不僅能為環境減碳，更讓參訪的學生能親眼見證水資源與綠色能源的循環應用。

其中最受歡迎的「瓦特的健康檢查」課，讓學生直接在專業人員指導下，挑戰科學檢驗。孩子們屏住呼吸觀察「汙泥沉降」，看髒水裡的微生物怎麼幫忙「吃掉」髒東西，還親手操作專業的pH計，測試處理後的水是不是真的達標、夠安全；另透過「保『滬』水資源」單元，引導學生思考汙水去向，建立「節約用水、源頭減汙」的關鍵觀念。

六年級吳同學在對比顏色確認水質過關後分享，「比起坐在教室看課本，直接動手做有趣多了！以前都不知道水變乾淨要花這麼大力氣，以後我會少用一點化學洗潔劑。」

水利局表示，環境教育要「看得到、摸得到」才更有感，透過沉浸式體驗，能讓孩子從小建立「節約用水、源頭減汙」的觀念。淡水水資中心開放預約參訪為周一至周五（國定假日除外），時段為上午9時至11時，下午2時至3時30分。

