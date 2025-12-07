不再只是談判籌碼！汪浩：保衛台灣就是保衛美國

政治中心／劉宇鈞報導

汪浩說，台灣不再只是談判籌碼，而是美國國家利益不可或缺的一環。（圖／翻攝自汪浩臉書）

美國政府近日發布的2025年「國家安全戰略」（NSS）報告，內容大幅強化對台灣的重視，明言「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。作家汪浩說，這是川普政府對台灣地位及區域安全的重大宣告，台灣不再只是談判籌碼，「保衛台灣，就是保衛美國」。

汪浩6日發文表示，前美國總統拜登2022年的NSS雖將台海和平列為美國利益之一，但其對台措辭維持「策略模糊」、「一中政策」與對華競爭並存的框架，美國視台灣為經濟與安全夥伴，也強調與中國間競爭與合作兼顧。

廣告 廣告

汪浩分析，對比之下，川普政府發布的2025年NSS則大幅強化對台灣的重視，將台灣納入第一島鏈防禦核心，並直指威懾與維持軍事優勢是防止台海衝突的首要任務。

汪浩提到，報告明言，美國「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」，但刪除了拜登「反對台灣獨立」這句，也沒有提美國的「一中政策」，反而只提到台灣在全球半導體供應鏈與地理戰略位置的重要性，為美國經濟與區域安全的基石。

汪浩也說，這文件清楚且反覆8次提台灣的擺明立場，實質上將「保衛台灣」與「維護美國印太戰略與國家利益」緊密綁定。過去台灣或被視為促使中國遵守國際規則的棋子，如今已轉變為維持第一島鏈、保障供應鏈、確保全球航運及美國經濟穩定的關鍵支點。

汪浩指出，更重要的是，2025年的NSS不再只是象徵性地提及台灣，而是強化「集體防衛」呼籲，鼓勵第一島鏈國家（包括日本、南韓、澳洲、台灣等）增加防衛支出與行動，讓保衛台灣不只是美國的責任，而是一場多國參與的安全行動。這不僅是對台灣最有力的戰略背書，也昭示美國將以實力與聯盟合作，維持印太地區的穩定與自由。

汪浩強調，因此，2025年的新戰略，是川普政府對台灣地位、對區域安全承諾的一次重大、清晰且具體的宣告：台灣不再只是談判籌碼，而是美國國家利益不可或缺的一環。保衛台灣，就是保衛美國！

更多三立新聞網報導

習近平急了？汪浩揭川習通話「1關鍵」：主導權不在北京

跟進中國？馬英九、洪秀柱竟批高市早苗 汪浩不忍了轟：有病要治啊

中國祭「禁日令」政治報復？作家汪浩嗨喊：天上掉下來送台灣的紅利

讚蔡英文蕭美琴讓世界看見台灣 汪浩：自由力量推倒中共圍牆

