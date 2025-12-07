不再只是談判籌碼！汪浩：保衛台灣就是保衛美國
政治中心／劉宇鈞報導
美國政府近日發布的2025年「國家安全戰略」（NSS）報告，內容大幅強化對台灣的重視，明言「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。作家汪浩說，這是川普政府對台灣地位及區域安全的重大宣告，台灣不再只是談判籌碼，「保衛台灣，就是保衛美國」。
汪浩6日發文表示，前美國總統拜登2022年的NSS雖將台海和平列為美國利益之一，但其對台措辭維持「策略模糊」、「一中政策」與對華競爭並存的框架，美國視台灣為經濟與安全夥伴，也強調與中國間競爭與合作兼顧。
汪浩分析，對比之下，川普政府發布的2025年NSS則大幅強化對台灣的重視，將台灣納入第一島鏈防禦核心，並直指威懾與維持軍事優勢是防止台海衝突的首要任務。
汪浩提到，報告明言，美國「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」，但刪除了拜登「反對台灣獨立」這句，也沒有提美國的「一中政策」，反而只提到台灣在全球半導體供應鏈與地理戰略位置的重要性，為美國經濟與區域安全的基石。
汪浩也說，這文件清楚且反覆8次提台灣的擺明立場，實質上將「保衛台灣」與「維護美國印太戰略與國家利益」緊密綁定。過去台灣或被視為促使中國遵守國際規則的棋子，如今已轉變為維持第一島鏈、保障供應鏈、確保全球航運及美國經濟穩定的關鍵支點。
汪浩指出，更重要的是，2025年的NSS不再只是象徵性地提及台灣，而是強化「集體防衛」呼籲，鼓勵第一島鏈國家（包括日本、南韓、澳洲、台灣等）增加防衛支出與行動，讓保衛台灣不只是美國的責任，而是一場多國參與的安全行動。這不僅是對台灣最有力的戰略背書，也昭示美國將以實力與聯盟合作，維持印太地區的穩定與自由。
汪浩強調，因此，2025年的新戰略，是川普政府對台灣地位、對區域安全承諾的一次重大、清晰且具體的宣告：台灣不再只是談判籌碼，而是美國國家利益不可或缺的一環。保衛台灣，就是保衛美國！
更多三立新聞網報導
習近平急了？汪浩揭川習通話「1關鍵」：主導權不在北京
跟進中國？馬英九、洪秀柱竟批高市早苗 汪浩不忍了轟：有病要治啊
中國祭「禁日令」政治報復？作家汪浩嗨喊：天上掉下來送台灣的紅利
讚蔡英文蕭美琴讓世界看見台灣 汪浩：自由力量推倒中共圍牆
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 10 小時前 ・ 104
美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀
川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 2
美「國安戰略」加大挺台力道？ 學者：別過度樂觀
美國川普政府公布了最新版的「國家安全戰略」，不支持片面改變台海現狀，還點名日韓必須協防第一島鏈，學者解讀，台灣在半導體有主導地位，因此對美國來說具有重大利益，未來在西太平洋的掌控力度也會增加。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
美國「國家安全戰略」8度提台灣！外交部：感謝明確指出台灣重要性
美國白宮於美東時間2025年12月4日公布川普政府的「國家安全戰略」，內容8度提到台灣，更強調美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務。對此，外交部今（6）日發布新聞稿，外交部長林佳龍表示，高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
美新國安戰略！ 強調嚇阻台海衝突 要求日韓大幅提高軍事責任
美國總統川普政府於5日發布新版的《國家安全戰略》報告，正式闡述了華盛頓對全球最敏感外交議題之一——台灣與南海的處理方針。該文件明確指出，美國將透過建立自身與盟友強大的軍事能力，以在印太地區維持軍事優勢，從而防止與中國大陸因台灣及南海問題發生衝突。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 98
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 109
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 24
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 255
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空
繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 36