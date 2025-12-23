不再只是都市傳說？亞馬遜一年阻止1800名北韓打工仔應徵，利用「打字延遲」發現假員工身份
外媒曾以專題報導曝光，稱北韓透過多種隱藏身份和網域手段，祕密將自家國民或接受特殊訓練的人員，送入歐美諸多科技或金融企業工作，一邊利用這些人賺取的薪資，作為發展武器的資金，同時還能透過他們取得的公司內部權限，讓由平壤支持的駭客團體，可以更輕易地入侵企業盜取資產。
如今，這個看似聳動的話題，不再只是都市傳說，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）對外證實，該公司在過去一年之內，成功阻擋超過1800名疑似來自北韓的求職申請，藉此提醒更多歐美科技公司提高警覺。
亞馬遜資安主管施密特（Stephen Schmidt）上週在領英（LinkedIn）發文指出，一直有許多來自北韓的人，不斷利用各種科技漏洞，試圖取得全球企業、尤其是美國公司的遠端IT工作職位。而他們就是被鎖定的目標之一，「過去一年以來，亞馬遜收到的北韓國民求職申請數，比過往大幅增加近三分之一。」
這位資深主管也提出警告，稱這類問題不會只發生在亞馬遜一家，很可能在整個科技或廣義金融產業內，早已存在或發生很長時間。
怎麼操作、如何應徵？
根據施密特的說法，這些北韓求職者並不是單純使用VPN掩蓋網域，他們通常會使用所謂的「筆電農場」（laptop farms）的跳板方式，也就是先與美國境內協助者聯繫，在國內某處放置一台連網電腦，讓境外人員進行遠端操控，再使用這台電腦發送應徵信件，以及後續進行線上面試程序。
但這些來自北韓的應徵申請，其履歷表上除了常見的學經歷造假，還有很多細節或「基本常識」錯誤，像是搞錯美國當地的電話號碼格式，或是跟本隊自己就讀四年的大學，完全不了解校園文化、歷史和特色，而這些細節、往往就成為北韓應徵者被抓包的原因。
除了從面試閒聊發現突破口，身為科技公司的亞馬遜，其工程師團隊還從後台細微「差異」，識破一名剛剛入職的遠端承包商身份。
根據內部調查報告顯示，亞馬遜的監控系統發現，該名遠端員工存在打字輸入延遲時間（Keystroke Lag）異常狀態。一般美國境內員工，延遲大約落在幾十毫秒內，但該帳號的延遲卻穩定超過110毫秒。這看似微小的差距，卻暴露這名員工實際並不在美國、訊號必須跨越太平洋傳輸的事實，進而被公司回溯查訊，揭穿他位於海外的真實位置和身份。
事實上，翻閱美國地方媒體報導，今年7月在亞利桑那州，就有一名女子因經營筆電農場、涉嫌協助北韓科技人員，取得超過300家美國公司的遠端工作，被警方逮捕起訴，最終被判處超過8年有期徒刑。判決書更提到，與平壤合作為她本人及北韓政權，合計創造超過1700萬美元（約新台幣5.35億元）的收入。
韓國統一研究院分析師洪敏（Hong Min）向法新社表示，「北韓非常積極培訓網路作戰人員，並滲透全球各個關鍵據點。」有鑑於亞馬遜的業務性質，這類行動的背後動機，主要和經濟利益有關，而且真正目標不一定就是亞馬遜，有可能是為了竊取更巨大金融資產，提前策畫的前置行動。
北韓的網路戰計畫最早可追溯至1990年代中期，如今已發展成一支約有6000人規模、名為「121局」（Bureau 121）的網路部隊，而且根據美軍調查報告顯示，該單位布局多個國家、派遣相關成員潛入運作。
更多風傳媒報導
其他人也在看
最長寒假開始！最低時薪將漲至196元 兼職瀏覽數暴增14%
台灣大學等8所大學因為實施學期制度改革，在昨（22日）開始放寒假了，連同春節連假計算在內，假期一共長達65天，預計明年2月23日開學，堪稱史上最長寒假。根據1111人力銀行數據顯示，近三個月兼職瀏覽數增加14.2%，合計有高達22.3萬筆工作機會。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 4
【2025年終獎金調查】年前不能提離職？勞工曝「一透露獎金瞬間歸零」
年終獎金向來被視為上班族撐過一整年的重要回饋，但實務上，是否發放、如何發放，仍高度掌握在資方手中。有勞工分享自身經驗指出，僅因被公司察覺有離職意圖，就遭取消年終獎金，甚至被迫承擔公司決策後果，導致過年前經濟壓力驟增。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 2
長照3.0倒數計時！ 立委與民團憂「制度失衡」引發人力崩潰
據統計，民國110至113年長照服務人數成長幅度近45%，遠高於照顧人力成長速度，現有5萬多名居服員壓力沉重。社福團體表示，長照3.0即將上路，提供更多服務，但居服員人力早已不足，如果工作量加重，薪資停滯，恐讓照顧人力加速離開第一線。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 4
工作恍神、忘東忘西...年輕型失智者怕丟飯碗變黑數
五十歲林小姐在清潔公司任職多年，二年前頻出異狀，常忘記負責哪些樓層、上班時間不在崗位，主管覺得不對勁，求助台灣失智症協會...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 4 小時前 ・ 62
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 6 小時前 ・ 107
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 119
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 57
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 104
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 8 小時前 ・ 243
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 5
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 406
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 60
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 201
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 8