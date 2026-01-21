不再只看350毫米！ 基隆市啟動科學化停班停課新思維





近年來，受到氣候變遷影響，極端降雨事件發生的頻率與強度明顯增加。基隆市九成以上屬山坡地形，市民通勤高度仰賴山區及沿海道路，對降雨所引發的交通中斷、邊坡災害及通勤安全風險尤為敏感。如何在災害發生前可以有效啟動相關災害應變，成為市政治理的重要課題。

基隆市政府於1月21日上午，由消防局長游家懿、人事處長林燕菲、政風處長李國正，並與國立臺灣海洋大學顧承宇教授、劉芷妤教授，共同研商基隆市未來停班停課判斷標準與科學化決策方向。

現行的停班停課作業標準依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，基隆市以未來24小時累積雨量預測達350毫米作為主要依據，在基隆市未區分山區與平地。隨著歷史降雨型態改變，此一單一標準在實務運作上，已逐漸顯現無法即時反映不同地區的實際風險。

國立臺灣海洋大學顧承宇教授分析基隆市近20年的氣象觀測、降水空間分布、雨量統計資料後，提出「颱風降雨事件停班停課標準檢討與改善計畫」研究成果，指出基隆市近年豪雨與大豪雨事件已呈現常態化趨勢，且降雨在空間分布上具有明顯差異。

研究建議，未來可導入「分區判定、分層啟動」的風險管理機制，進一步建議將未來24小時預測雨量達200毫米定位為前置應變門檻，針對坡地地區或通勤風險較高區域，提前啟動分區或彈性停班停課措施，以降低通勤與公共安全風險提升公共安全。

消防局長游家懿表示，回顧近期災例，如113年山陀兒颱風，114年鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，皆屬未達既有停班停課標準，卻已造成實際災情的案例，顯現現行制度仍有調整空間。人事處也說明，災害期間即使實施停班停課，也會與臺北市、新北市及桃園市保持基北北桃聯繫機制，確保區域資訊同步與決策協調，兼顧市民安全與跨縣市通勤需求。

消防局長游家懿強調，市府將持續以科學數據為基礎，結合專業研究與實務經驗，精進停班停課決策機制，在守護市民生命安全的前提下，提升基隆市整體防災韌性。

