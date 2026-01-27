不再只靠台積電 傳蘋果找英特爾代工「部分晶片」

美國 / 綜合報導

滿手訂單又滿載的台積電，現在又進攻AI先進製程晶片，那成熟製程的晶片誰能來接手呢？大家都知道，台積電為蘋果主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾代工，傳出最快2028年開始，英特爾將會為蘋果入門基本款系列iPhone製作處理器，蘋果屆時將不再全部依賴台積電。而專家分析，在台積電，加大力道支援AI晶片之下，縮減成熟製程產能，12吋邏輯成熟代工製程量價齊揚可期，而轉單受惠廠商將首推聯電，受到利多消息激勵，聯電今(27)日股價更攻上了漲停版。

網路頻道SAMTIME：「自拍鏡頭會被移到左邊。」新一代 iPhone 18 pro的，爆料內容曝光，前鏡頭移到左上角，還多了酒紅新色，蘋果今年的旗艦機，最先進處理器，無懸念還是由台積電代工，但傳出蘋果未來，這系列將會改找英特爾。

網路科技頻道Matt Talks Tech：「你可以在我桌上看到，這就是iPhone 16e，它只有一顆鏡頭。」平價入門款iPhone，主打對預算敏感族群，蘋果最新，iPhone 17e預計2月登場，可望升級至A19處理器，而有分析師指出，最快在2028年開始，英特爾將會為這類，蘋果非Pro系列的，iPhone處理器代工，屆時蘋果將不再完全依靠台積電。

亞太工商總會執行長邱達生說：「怎麼讓台積電持續不可取代，其實研發跟投入是最關鍵的，也就是繼續要能夠，掌握先進製程的主導權。」

在台積電瘋狂投入，先進製程之下，大幅撤守相對成熟的製程，讓訂單外溢，不只英特爾可能分一杯羹，台廠中，主攻成熟製程的聯電，目前更是最大受惠者之一，繼之前8吋晶圓漲價潮之後，現在業界人士也看好，12吋邏輯成熟代工製程，量價齊揚可期，聯電就是首要的受惠者。

利多消息之下，聯電27號以76.2元漲停作收，更是當日台股成交第二大量，聯電28即將舉行法說會，市場關注訂單能見度，至於台積電方面，更是無懼英特爾搶單消息，大漲25元，收在1780元，顯示半導體族群仍受惠AI大商機。

