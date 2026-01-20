不再吃虧！4星座翻身轉運 能量大爆發

有些人在運勢不順的時候，選擇默默耕耘、不隨便發牢騷。（示意圖／翻攝自pexels）





常聽人家說風水輪流轉，去年要是覺得自己運氣背到家、做什麼都吃虧，先別急著垂頭喪氣，因為今年很可能就是你揚眉吐氣的好時機。有些人在運勢不順的時候，選擇默默耕耘、不隨便發牢騷，這種低調蓄電的過程，反而讓他們在今年能量大爆發，甚至能從過去的谷底華麗翻身，過上充滿福氣的好日子。

金牛座穩穩賺大錢

搜狐網指出，去年金牛座的朋友可能因為太過保守，或者是因為看不太準時機，明明花了很多力氣卻沒有得到對等的回報，心裡難免有些委屈。但金牛座最厲害的地方就是不抱怨，依然腳踏實地做好分內事，這份堅持讓他們在今年終於等到開花結果。

廣告 廣告

今年金牛座憑藉著過去累積的專業實力和經驗，在職場上表現得非常亮眼，而且面對新機會時，他們依然保持冷靜分析的特質，絕對不隨波逐流。在投資理財方面，金牛座穩健的資產配置也開始帶來不錯的收益，不需要大張旗鼓，就能低調地累積驚人財富。

巨蟹座得貴人提攜

去年巨蟹座可能因為人太好、太容易心軟，在人際關係中吃了點虧，甚至被有心人士利用，讓身邊的人看了都覺得心疼。不過善良的巨蟹座並沒有因此變得冷漠，今年這份溫暖反而轉化為強大的貴人運，讓他們在關鍵時刻總有大人物願意伸出援手提供資源。

在工作上，巨蟹座透過細膩的處事風格贏得同事跟上司的信任，不需要跟人勾心鬥角，只要把事情做到位就有回報。今年巨蟹座在生活與家庭之間也找回了久違的平衡感，這種安靜的力量讓他們翻身翻得特別順遂。

天蠍座把握反擊時機

去年天蠍座可能在工作競爭中遇到不少挫折，甚至一度覺得自己處於劣勢，吃了不少苦頭，但天蠍座天生就有強大的韌性，他們懂得在失敗中學習並暗中積蓄能量。今年正是天蠍座一鳴驚人的時刻，他們發揮敏銳的觀察力，在大家都沒注意到的地方精準出手，果斷的決策讓他們在事業上取得突破性的進展。

天蠍座喜歡在沒人看到的地方默默變強，等時機成熟後直接讓所有人刮目相看。今年不論是偏財運還是升遷運，天蠍座都能靠著精準的眼光完成華麗轉身，低調地享受成功的果實。

摩羯座找回生活重心

去年摩羯座或許因為太想把事情做好，整個人埋首工作卻忽略了經營人際網，導致在某些事情上感覺被孤立而吃了悶虧。好在摩羯座從來不輕言放棄，今年這份執著終於得到了應有的回報，認真負責的態度不但得到公司賞識，更為自己創造了巨大的個人價值。

今年摩羯座不只在事業上有成就，更學會了如何放慢腳步，與家人朋友的關係變得比以往更加融洽。摩羯座今年在保持低調的同時，也能一步一個腳印地實現當初許下的願望，真正體驗到夢想成真的喜悅。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

威力彩飆6.3億！大寒3生肖財運噴發 錢包鼓到過年

明大寒！4星座迎財運翻身 一路旺到月底

2026健康運勢排行曝！皆需忌口避腸胃疾病 「2生肖」慎防血光之災

